Cô gái Ukraina phát hiện ung thư cổ tử cung sớm nhờ khám định kỳ

Ngày 4/9, Bệnh viện K thông tin về trường hợp người nước ngoài được chữa trị thành công bệnh ung thư tại viện.

Theo đó, nữ bệnh nhân Oksana Y. (SN 1990, quốc tịch Ukraina, hiện trú tại Tây Hồ, Hà Nội) đến Bệnh viện K khám, được phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm nhờ thói quen kiểm tra sức khỏe phụ khoa định kỳ.

TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K cho biết, nữ bệnh nhân được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, đây là thời điểm vàng điều trị căn bệnh ung thư cổ tử cung - căn bệnh vốn là “cơn ác mộng” mà bất cứ người phụ nữ nào cũng không muốn đối mặt.

Nữ bệnh nhân được ra viện chỉ sau nửa ngày can thiệp điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận 4.612 trường hợp mắc mới ung thư cổ tử cung và có tới 2.571 ca tử vong. Căn bệnh này là nguyên nhân đáng lo ngại với sức khỏe, tâm sinh lý và hạnh phúc của người phụ nữ.

Chuyên gia Bệnh viện K cho biết, các triệu chứng ban đầu của ung thư cổ tử cung không rõ ràng, tiến triển thầm lặng, người bệnh khó nhận biết.

Khi các triệu chứng xuất hiện rõ ràng hơn đồng nghĩa với việc tế bào ung thư đã di căn lan rộng. Các can thiệp điều trị lúc này vẫn có thể phát huy được hiệu quả, nhưng khá phức tạp và tốn nhiều chi phí.

Trong trường hợp xấu nhất, phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ cắt bỏ toàn bộ tử cung, buồng trứng, các hạch bạch huyết lân cận, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Với bệnh nhân Oksana Y., dù chưa lập gia đình, nhưng chị chia sẻ rằng rất có ý thức kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là sức khỏe phụ khoa và tầm soát ung thư.

Nữ bệnh nhân đã có 5 năm ở Việt Nam. Với ý thức khám sức khỏe định kỳ, tin tưởng trình độ bác sĩ Việt Nam, chị luôn đi khám và khi phát hiện bệnh, chị yên tâm điều trị tại Bệnh viện K.

"Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân ung thư biểu mô tại chỗ (giai đoạn sớm của ung thư cổ tử cung). Chúng tôi đã hướng dẫn người bệnh và thực hiện thủ thuật khoét chóp cổ tử cung.

Phương pháp này dễ áp dụng, thực hiện nhanh chóng, cầm máu tốt, được chỉ định khi các xét nghiệm ban đầu cho thấy tế bào cổ tử cung bất thường, giúp loại bỏ tổn thương và ngăn ngừa ung thư phát triển.

Bên cạnh đó, do người bệnh còn độc thân, chưa lập gia đình nên việc bảo toàn khả năng sinh sản là vấn đề quan trọng cần cân nhắc, do đó các bác sĩ đưa ra chỉ định thực hiện khoét chóp, loại bỏ những tế bào tổn thương tại cổ tử cung là phù hợp", TS Chinh thông tin.

Theo TS Chinh, ở Việt Nam, nhiều bệnh nhân ung thư đến viện ở giai đoạn bệnh đã tiến triển khá nghiêm trọng do không có thói quen khám sức khỏe phụ khoa định kỳ.

Tâm lý ngại khám các bộ phận nhạy cảm, ngại chia sẻ, chủ quan với những triệu chứng bệnh phụ khoa rất nhỏ khiến người bệnh thường bỏ lỡ những giai đoạn “vàng” điều trị bệnh hiệu quả.

Trong khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm như bệnh nhân này, việc điều trị không đau đớn, khó chịu, chỉ nửa ngày là được xuất viện và đặc biệt bảo tồn được chức năng sinh sản.

Thông thường, khi tế bào cổ tử cung biến đổi bất thường sẽ mất từ 3 đến 7 năm để phát triển thành ung thư. Do đó, xét nghiệm tầm soát có thể phát hiện sớm sự biến đổi này trước khi nó trở nên phức tạp.

Thời điểm tốt nhất để thực hiện việc tầm soát khác nhau ở mỗi người tùy theo sức khỏe, môi trường sống và thói quen sinh hoạt… Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ từ 21 tuổi trở lên nên thực hiện tầm soát định kỳ theo khuyến cáo và chỉ định của bác sĩ.