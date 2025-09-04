Tùng Dương ra mắt ca khúc biểu diễn cùng 80 nghệ sĩ tại A80

Trong màn đồng diễn nghệ thuật Khí phách Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang vang lên đầy tự hào, trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).

Tác phẩm được ca sĩ Tùng Dương thể hiện cùng 80 nghệ sĩ và khoảng 2.000 diễn viên quần chúng, nằm trong liên khúc gồm Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang.

Phần trình diễn được dàn dựng công phu, hòa quyện giữa văn hóa truyền thống và âm nhạc đương đại, quy tụ những nghệ sĩ tiêu biểu của hai miền Nam - Bắc như: Tùng Dương, Đào Tố Loan, NSND Quốc Hưng, NSƯT Phương Nga, Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy…

Tùng Dương kết hợp cùng soprano Đào Tố Loan trong MV “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang” (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay trong dịp đại lễ, MV Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang phiên bản đặc biệt do Tùng Dương kết hợp cùng Đào Tố Loan - giọng soprano hàng đầu Việt Nam - cũng ra mắt.

Chia sẻ về dự án, Tùng Dương bộc bạch: “Tôi vô cùng tự hào khi được cất cao tiếng hát trong ngày 2/9 lịch sử. Đặc biệt, việc được hát ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới tương lai tại Lễ diễu binh, diễu hành A80 là niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp ca hát của tôi. Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là niềm tin, là ước vọng gửi gắm đến Tổ quốc thân yêu”,

Nói về tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ và ý nghĩa âm nhạc trong thời bình, Tùng Dương chia sẻ thêm: “Lòng yêu nước của các bạn trẻ hiện rất sôi sục, hừng hực khí thế. Họ biết quý trọng hòa bình và tham gia nhiều hoạt động quốc gia, từ diễu binh đến concert, thể hiện lý tưởng cống hiến thiết thực để xây dựng đất nước”.

Góp mặt trong ca khúc mang tính biểu tượng đúng dịp Quốc khánh, Đào Tố Loan cũng bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi âm nhạc hàn lâm được kết hợp hài hòa với dòng nhạc đại chúng.

“Là một nghệ sĩ opera và thính phòng cổ điển, tôi luôn mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng. Khi được hòa giọng cùng Tùng Dương trong ca khúc mang tính biểu tượng này, đúng vào dịp Quốc khánh thiêng liêng, tôi thực sự tự hào và xúc động. Đây là một dấu ấn đặc biệt, một kỷ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa trong hành trình nghệ thuật của tôi”, Đào Tố Loan nói.

MV “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang” gửi gắm những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam, tôn vinh tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc (Ảnh: Chụp màn hình).

Đạo diễn Nguyễn Anh Dũng, người dàn dựng MV, cho biết: “Tôi rất tự hào khi có cơ hội thực hiện MV cho ca khúc ý nghĩa này. Ê-kíp đã nỗ lực đưa những hình ảnh đẹp nhất của đất nước, từ thiên nhiên đến con người và đại lễ, để truyền cảm hứng và khơi dậy tình yêu nước trong mỗi người”.

Trước đó, ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang cũng được Đông Hùng cùng các nghệ sĩ Đào Tố Loan và Thu Thủy thể hiện đầy cảm xúc trong MV cùng tên.

Ca khúc do nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác, mang âm hưởng hùng tráng, phản ánh khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Lời ca vừa khắc họa ý chí quật cường, vừa tôn vinh thành quả cha ông, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm tiếp bước cho thế hệ trẻ hôm nay. Theo tác giả Lê Tự Minh, thông điệp xuyên suốt được cô đọng trong 4 giá trị cốt lõi: Tự hào - Đoàn kết - Vươn lên - Vì Tổ quốc.

“Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang muốn nhắn nhủ rằng càng gặp khó khăn, dân tộc Việt Nam càng đoàn kết và yêu nước hơn. Tuổi trẻ hôm nay hãy tiếp nối truyền thống, cống hiến để xây dựng một đất nước giàu đẹp và vinh quang”, nhạc sĩ Lê Tự Minh chia sẻ.