Điện lực Ninh Bình "lên tiếng" về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao

Những ngày đầu tháng 9, trên mạng xã hội như Facebook, Zalo... các hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tục có phản ánh về việc mức tiêu thụ điện của gia đình, hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng so với tháng trước.

Nhiều khách hàng sử dụng điện tại tỉnh Ninh Bình cho rằng, hóa đơn tiền điện tháng 8 vừa qua tăng cao so với mức sử dụng thực tế, nhiều trường hợp hóa đơn tiền điện tăng từ 300 đến 500 nghìn đồng/hộ, khiến khách hàng không khỏi thắc mắc.

Nhân viên Công ty điện lực Ninh Bình hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng App Chăm sóc khách hàng trực tuyến (Ảnh: Công ty Điện lực Ninh Bình).

Gia đình anh Đ.T.L. (phường Tam Điệp) cho hay, trong tháng 8 hóa đơn tiền điện của gia đình tăng khoảng 300.000 đồng so với tháng trước. Còn khách hàng L.V.C. (trú xã Bình An) kiến nghị hóa đơn tiền điện tháng 8 của gia đình tăng cao, chênh lệch khoảng 500.000 đồng so với tháng trước.

Gia đình anh Đ.V.H, trú xã Quỹ Nhất cho rằng, hóa đơn tiền điện tháng 8 của gia đình anh tăng khoảng 400.000 đồng so với tháng 7 vừa qua.

"Tháng 8 mưa bão nhiều, cắt điện luân phiên liên tục, không hiểu sao hóa đơn tiền điện của gia đình tôi vẫn tăng hơn 300.000 đồng", chị P. phường Hoa Lư nói.

Đại diện Công ty Điện lực Ninh Bình cho biết, trong các ngày 1-4/9, công ty ghi nhận 42 trường hợp khách hàng kiến nghị tiền điện tăng cao. Trước những thông tin này, công ty đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và giải thích thỏa đáng tới khách hàng.

Ngay sau khi nhận được kiến nghị, phản ánh của khách hàng về những bất thường trong quá trình sử dụng điện, thanh toán hóa đơn tiền điện, các đội quản lý điện lực Khu vực đã phối hợp ngay cùng khách hàng tiến hành phúc tra, kiểm tra để làm rõ.

Đại diện Công ty Điện lực Ninh Bình cho biết, qua quá trình phúc tra, kiểm tra công ty hoàn toàn không ghi nhận điều bất thường, số tiền thanh toán trùng khớp với sản lượng tiêu thụ trong tháng của các hộ gia đình.

Lý giải thêm về việc nhiều khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng so với tháng 7, đại diện Công ty Điện lực Ninh Bình cho rằng, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, cùng với việc học sinh, sinh viên nghỉ hè, đã khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tại khu vực miền Bắc tăng mạnh.

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng cao, gây không ít băn khoăn trong dư luận.

"Tháng 8 vừa qua ghi nhận nhiều đợt nắng nóng kéo dài, khắc nghiệt, dẫn đến phải sử dụng các thiết bị làm mát như quạt, điều hòa... vận hành với công suất lớn hơn để đảm bảo hiệu quả, dẫn tới mức tiêu thụ điện năng tăng lên.

Dù thời gian sử dụng thiết bị có thể không thay đổi nhiều, nhưng nhiệt độ môi trường bên ngoài tăng cao cũng là nguyên nhân các thiết bị làm mát phải ngốn nhiều điện hơn", đại diện công ty cho hay.

Cũng theo vị đại diện công ty, từ ngày 10/5, Bộ Công Thương đã điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8%, lên mức 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT). Dù mức tăng này không lớn, nhưng khi kết hợp với sản lượng tiêu thụ tăng cao trong tháng thì hóa đơn điện cuối kỳ cũng sẽ tăng tương ứng.

Theo ông Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình, thống kê số lượng khách hàng bán lẻ của công ty là 1.573.617 khách hàng với sản lượng tiêu thụ tháng 7 trên 1,112 tỷ kWh, tổng sản lượng của tháng 8 là trên 1,142 tỷ kWh.

Theo quy trình ghi chỉ số công tơ và xuất hóa đơn cho khách hàng, công ty luôn theo dõi sát sao và tiến hành phúc tra ngay đối với những trường hợp khách hàng sử dụng tăng hoặc giảm 30% sản lượng tiêu thụ của tháng trước đó.

Do đó, mọi trường hợp tiêu thụ điện bất thường đều được rà soát và phúc tra, kiểm tra rất kỹ trước khi xuất hóa đơn thanh toán. Trên thực tế, khách hàng có thể truy cập vào ứng dụng App Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc để theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày của hộ gia đình.

Ông Sơn khẳng định mọi quy trình đều được các bộ phận chức năng của công ty thực hiện theo đúng quy định.

Để tránh lan truyền thông tin trên mạng xã hội ảnh hưởng đến uy tín của ngành điện, Công ty Điện lực Ninh Bình đề nghị trong quá trình sử dụng nếu khách hàng còn có thắc mắc có thể liên hệ số điện thoại 19006769 để được hỗ trợ và giải đáp.