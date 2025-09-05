Thời tiết ngày 5/9 trên cả nước thế nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 5/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, ngày 5/9, vùng biển từ Huế đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Nhiều nơi trên cả nước ngày 5/9 trời nắng, chiều tối có mưa (Ảnh: Mỹ Hà).

Dự báo thời tiết ngày 5/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, Phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.