Chỉ đạo của TPHCM về các dự án metro do Vinspeed, Sovico, Becamex đề xuất

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp giao ban tiến độ các dự án đường sắt đô thị. Buổi làm việc diễn ra hôm 27/8, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, nhà đầu tư và chuyên gia.

Lãnh đạo UBND TPHCM ghi nhận, đánh giá cao đối với sự quan tâm và nội dung đề xuất của các nhà đầu tư. Đối với những dự án cụ thể, UBND TPHCM đã giao các sở, ngành xem xét, có ý kiến và hoàn thiện phần việc trong tháng 9.

Đối với đề xuất dự án tuyến đường sắt kết nối từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc (Vinspeed), lãnh đạo UBND TPHCM giao các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương có ý kiến. Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị gửi văn bản trước ngày 7/9 và báo cáo UBND TPHCM về những đơn vị chậm hoặc không phản hồi.

Nhiều nhà đầu tư tư nhân mong muốn tham gia xây dựng các tuyến metro tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Sở Tài chính được giao chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan, tham mưu, đề xuất UBND TPHCM về trình tự, thủ tục, xem xét chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định. Việc này cần hoàn tất trước ngày 15/9.

Về đề xuất các dự án thuộc tuyến Metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý đường sắt đô thị tiếp tục làm việc với nhà đầu tư, thống nhất phương án triển khai thực hiện dự án. Các công việc trên cần báo cáo UBND TPHCM trước ngày 15/9.

Về đề xuất dự án tuyến Metro số 4 (Đông Thạnh - Khu đô thị Hiệp Phước) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico, Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý đường sắt đô thị cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư, thống nhất phương án triển khai, báo cáo UBND TPHCM trước ngày 25/9.

Đối với đề xuất dự án đường sắt nhanh kết nối từ trung tâm TPHCM đến Cái Mép - Bàu Bàng - Cần Thơ của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex), Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì làm việc với nhà đầu tư để thống nhất phương án. Phần việc này cần báo cáo UBND TPHCM trước ngày 25/9.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị, các sở, ngành, đơn vị liên quan và Tổ chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tiếp thu ý kiến của nhà đầu tư, các chuyên gia. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo phục vụ cuộc họp của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM.

Trong đó, báo cáo cần tập trung nghiên cứu Luật Đường sắt 2025 để làm rõ, xác định đúng tên gọi các dự án đang đề xuất thực hiện tại thành phố theo quy định (đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương hoặc dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD). Đây sẽ là cơ sở để đề xuất bổ sung các dự án mới vào danh mục kèm theo Nghị quyết 188.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng yêu cầu xác định các tuyến đường sắt ưu tiên triển khai thực hiện giai đoạn 2025-2035. Các đơn vị cần đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để triển khai nhanh các dự án.