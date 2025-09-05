Hoạt động toàn cầu của Jaguar Land Rover bị tê liệt vì tin tặc tấn công

Không chỉ điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân mới dễ bị tấn công mạng, mà toàn bộ một công ty cũng có thể bị ảnh hưởng. Hồi đầu tuần, Jaguar Land Rover (JLR) đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng, buộc hãng phải tạm ngừng hệ thống và gây gián đoạn đáng kể cho hoạt động bán lẻ và sản xuất.

Đối với JLR, ưu tiên hiện nay là nhanh chóng tính toán và thông tin rõ ràng mức độ rủi ro tài chính, cả về doanh số bị mất lẫn dòng tiền bị chậm trễ (Ảnh minh hoạ: Carscoops).

Thông tin về sự cố xuất hiện trong một hồ sơ gửi lên sàn giao dịch chứng khoán tại Mumbai, Ấn Độ, vào tối 1/9 (giờ địa phương), xác nhận rằng hoạt động của nhà sản xuất ô tô này đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Jaguar Land Rover không cung cấp nhiều thông tin chi tiết về vụ tấn công. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn BBC, các nhân viên sản xuất tại nhà máy ở Halewood (Anh) đã được yêu cầu ở nhà và không đến làm việc trong khi công ty xử lý sự cố.

Trong thông báo của mình, JLR giải thích: “Chúng tôi đã hành động ngay lập tức để giảm thiểu tác động của vụ việc bằng cách chủ động ngắt các hệ thống của mình. Chúng tôi đang nỗ lực khởi động lại các ứng dụng toàn cầu một cách có kiểm soát”.

Nhà sản xuất ô tô này cũng nhấn mạnh rằng hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy dữ liệu khách hàng bị đánh cắp, mặc dù hoạt động bán lẻ và sản xuất đã bị gián đoạn nghiêm trọng.

Nhóm tin tặc "Rey", từng liên quan đến vụ rò rỉ dữ liệu của các hệ thống bán lẻ Marks & Spencer (M&S), Co-op, và Harrods trong năm nay, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trên một kênh Telegram, nhóm này tung ảnh chụp màn hình tên máy chủ nội bộ của JLR, cho thấy chúng đã xâm nhập hệ thống.

JLR không cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công, nhưng các chuyên gia an ninh cho rằng nhóm tin tặc có thể đã khai thác hai lỗ hổng nguy hiểm trong SAP NetWeaver để chiếm quyền quản trị hệ thống nội bộ của công ty.

Mỗi giờ ngừng hoạt động trong ngành ô tô được cho là có thể gây thiệt hại tới 1,6 triệu bảng Anh. Việc này không chỉ làm giảm sản lượng, mà còn làm gián đoạn doanh thu của đại lý, khi họ không thể đăng ký hoặc bàn giao xe cho khách hàng.

Ông Tim Grieveson, Giám đốc An ninh thông tin của ThingsRecon, cảnh báo rằng mối nguy lớn nhất chính là sự mất niềm tin của khách hàng nếu việc khắc phục không minh bạch và kịp thời.