Bắt giữ nữ nghi phạm buôn ma túy từng hai lần ngồi tù ở Hải Phòng

Ngày 4/9, Công an Hải Phòng thông tin, 18h45 ngày 22/7, Công an phường Kiến An, Hải Phòng, bắt quả tang Bùi Thị Luyến (SN 1983, trú tại đường Quán Trữ, phường Kiến An) đang bán ma túy trên vỉa hè đường Quán Trữ.

Đối tượng Luyến và tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, công an thu giữ trên tay Luyến hai túi ma túy đá nặng 0,59 gam, một điện thoại iPhone XS và 2,4 triệu đồng. Sau nhiều lần đấu tranh, vận động, Luyến đã tự nguyện giao nộp thêm 17 túi ma túy, nặng 12,16 gam, giấu trong nhà.

Tổng số ma túy bị thu giữ từ Luyến là 12,75 gam Methamphetamine. Nghi phạm từng có hai tiền án, trong đó năm 2015 bị TAND quận Kiến An (cũ) xử phạt 4 năm tù về tội đánh bạc, cướp tài sản, và năm 2019 lĩnh 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Luyến về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thụ lý theo thẩm quyền.