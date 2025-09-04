Dừng ô tô trên đường cao tốc để thay lốp, tài xế bị phạt 13 triệu đồng

Chiều 4/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 3 C08 vừa lập biên bản xử phạt anh N.V.S. (trú tại tỉnh Phú Thọ) do có hành vi dừng đỗ sai trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, tài xế S. cũng không đặt biển cảnh báo khi dừng đỗ xe.

Theo quy định tại điểm C khoản 7 điều 6 Nghị Định 168/2024, tài xế S. sẽ bị phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế S. dừng đỗ ô tô trên đường cao tốc để thay lốp xe mà không đặt biển cảnh báo, người trên xe không ra khỏi hành lang đường cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Trước đó, vào lúc 6h18 ngày 3/9, tại km221+900, lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc Đội 3 phát hiện anh S. điều khiển ô tô Fortuner biển số 88A-482.xx vi phạm dừng đỗ sai trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45. Tới ngày 4/9, cảnh sát đã mời anh S. lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an anh S. trình bày, do ô tô bị hỏng lốp nên phải dừng lại để thay lốp trên đường cao tốc. Tuy nhiên việc này đã bị hệ thống camera trên tuyến cao tốc ghi nhận. Trung tâm chỉ huy giao thông thuộc C08 đã tiến hành cảnh báo.

Theo đó, hành vi vi phạm của anh S. là không đặt biển cảnh báo.

Tài xế S. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Theo C08, một điều nguy hiểm nữa đó là những người trên chiếc ô tô của anh S. đã đi xuống đường, trong khi tài xế đang thay lốp tại phần lề đường, mà không ra khỏi đường cao tốc (ra khỏi hộ lan). Đây là sự tiềm ẩn nguy hiểm nếu như có sự cố hoặc tai nạn xảy ra.

Cục CSGT khuyến cáo, khi xe gặp sự cố trên cao tốc, các tài xế cố gắng đưa xe vào làn khẩn cấp, trường hợp không di chuyển được mà phải đỗ chiếm một phần đường xe chạy thì phải đặt biển cảnh báo theo quy định. Ngoài ra, cảnh sát cũng yêu cầu người trên xe phải ra khỏi đường cao tốc.