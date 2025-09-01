Công an xã gặp tình huống "dở khóc, dở cười" khi dọn dẹp sau bão

Ngày 1/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Bùi Xuân Hùng, Trưởng Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong quá trình khắc phục hậu quả sau bão Kajiki (bão số 5), cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã gặp phải một tình huống "dở khóc, dở cười".

Cụ thể, hôm 25/8, cơn bão Kajiki khi đổ bộ vào đất liền đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương của Hà Tĩnh, trong đó có xã Cẩm Lạc.

Thượng úy Nguyễn Văn Thanh (bên trái) và thành viên lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở bị ong đốt (Ảnh: Xuân Hùng).

Tại địa phương này, ngoài nhà dân, công trình bị tốc mái, hàng loạt cây xanh trên trục đường liên xã bật gốc, ngã đổ chắn ngang đường.

Cùng với các lực lượng, Công an xã Cẩm Lạc cử cán bộ, chiến sỹ chia làm nhiều mũi đi kiểm tra, khắc phục hậu quả.

Trong quá trình cắt tỉa, dọn dẹp cây xanh để giao thông không ách tắc, có một tình huống lực lượng công an chưa tính đến để phòng ngừa. Thượng úy Nguyễn Văn Thanh, cán bộ công an xã và 2 thành viên lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở gồm Lê Văn Khánh, Võ Hữu Luân bị ong đốt sưng vù miệng, mắt, tay.

Công an xã Cẩm Lạc khắc phục hậu quả trên địa bàn sau bão (Ảnh: Xuân Hùng).

"Thượng úy Thanh và 2 người bị ong đốt sau khi được tiêm, uống thuốc, sức khỏe của đã ổn định, đi làm trở lại. Sau lần này, anh em chúng tôi có thêm bài học kinh nghiệm khi đi phòng chống và khắc phục hậu quả bão", Trung tá Hùng chia sẻ.

Cũng tại Hà Tĩnh, trong quá trình giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão Kajiki, lực lượng Công an Hà Tĩnh có 3 người bị thương, đang phải điều trị tại bệnh viện, gồm: Trung tá Nguyễn Quang Hưng, Phó Trưởng Công an xã Thạch Xuân; Trung úy Nguyễn Văn Nguyên, Công an xã Phúc Trạch và Trung úy Trần Đình Bảo, Công an xã Xuân Lộc.