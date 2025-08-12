Chủ tịch Đồng Nai đề nghị xã Đại Phước tập trung 2 lĩnh vực đột phá

Ngày 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra với sự tham dự của 220 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Tấn Đức đề nghị Đảng bộ xã Đại Phước nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết. Đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định để phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí trong toàn Đảng bộ.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, dự đại hội (Ảnh: Phú Việt).

Ông Võ Tấn Đức cũng nhấn mạnh Đảng bộ xã cần triển khai thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

Lãnh đạo xã cần tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Đảng bộ xã phải khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hình thành khu đô thị kinh tế ven sông hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất cao với hai lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ tới của xã. Thứ nhất là đột phá phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng giao thông đô thị, ưu tiên mở rộng kết nối liên vùng và xây dựng đô thị ven sông, đô thị xanh, sạch, thông minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy phát triển bền vững.

Thứ hai, xã cần đột phá đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Quan cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Phước (Ảnh: Đại Phước).

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu xã Đại Phước tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, xã Đại Phước được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Phú Hữu, Phước Khánh, Phú Đông và Đại Phước (huyện Nhơn Trạch cũ).