Người Việt ăn mì thường xuyên nhất thế giới?

Theo số liệu của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới, trong năm 2024, thị trường Việt Nam đã tiêu thụ khoảng 8,14 tỷ gói mì ăn liền, tiếp tục đứng thứ 4 sau Trung Quốc/Hong Kong (43,8 tỷ gói), Indonesia (14,68 tỷ gói) và Ấn Độ (8,32 tỷ gói). Đây là năm thứ 2 Ấn Độ vượt Việt Nam về mức tiêu thụ mì ăn liền.

Tính theo đầu người, mỗi năm, bình quân mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 80-81 gói mì ăn liền. Tương đương khoảng 6-7 gói/tháng cho mỗi người. So với năm 2023, nhu cầu của người dùng Việt trong năm 2024 đã tăng nhẹ, ở mức gần 1%. Trước đó, năm 2022, Việt Nam tiêu thụ 8,48 tỷ gói.

Thống kê của hiệp hội trên cũng cho thấy sức tiêu thụ mặt hàng mì ăn liền tiếp tục tập trung chủ yếu ở thị trường châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Những năm qua, Việt Nam luôn lọt top quốc gia/vùng lãnh thổ tiêu thụ mì ăn liền nhiều nhất thế giới (Ảnh: Foodeli).

Đông Nam Á, với 5 thị trường tiêu thụ chính gồm Indonesia, Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Malaysia, đang chiếm khoảng 26,9% nhu cầu về mì ăn liền của cả thế giới.

Đáng chú ý, tại Việt Nam, hiện có khoảng 50 công ty sản xuất mì ăn liền, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, đa số thị phần lại nằm trong tay số ít doanh nghiệp, gồm Công ty cổ phần Acecook Việt Nam; Tập đoàn Masan; Công ty cổ phần Thực phẩm Á Châu (Asia Foods).

Trước đó, tờ Korea Times đưa tin trong năm 2024, người Việt đứng đầu thế giới về lượng tiêu thụ mì ăn liền, với trung bình 81 gói mì/người/năm. Tiếp đến là Hàn Quốc với 79 gói mì/người/năm, sau đó là Thái Lan (57), Nepal (54), Indonesia (52), Nhật Bản và Malaysia (47)...

Trước đó, Hàn Quốc từng giữ vị trí số 1 cho đến năm 2020, nhưng từ năm 2021 Việt Nam đã vượt lên và duy trì vị trí dẫn đầu. Hiện, mì ramen được ưa chuộng tại Hàn Quốc nhờ hương vị và sự tiện lợi.

Tuy nhiên giá trị dinh dưỡng loại mì này còn hạn chế do chủ yếu làm từ bột mì tinh luyện, nhiều loại được chiên dầu và gói gia vị chứa hàm lượng muối cao, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng thường xuyên. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn kèm trứng và rau để bổ sung protein, chất xơ, giúp làm chậm hấp thu tinh bột và hạn chế nguy cơ tăng đường huyết.