Hơn 233 triệu đồng nâng bước chàng trai trẻ vượt qua lằn ranh sinh tử (Video: Hương Hồng).

Ngày 27/12, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 168.345.340 đồng tới gia đình anh Lý Văn Tiếp (SN 1995, trú tại xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn).

Toàn bộ số tiền này đã được chuyển trước đó vào tài khoản của gia đình anh Tiếp để kịp thời phục vụ việc điều trị cho anh trong giai đoạn cam go nhất.

Bên cạnh đó, thông qua báo Dân trí, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam ủng hộ anh Tiếp 29.629.630 đồng. Theo đại diện Hiệp hội, đây là số tiền từ hoạt động quyên góp lợi nhuận bán mũ bảo hiểm tại sự kiện khởi động mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Ngoài ra, ngay tại bệnh viện và thông qua tài khoản cá nhân, anh Tiếp còn tiếp tục nhận được hơn 36 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà bạn đọc Dân trí và các tấm lòng nhân ái chung tay ủng hộ anh Tiếp là hơn 233 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 168.345.340 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình bệnh nhân Lý Văn Tiếp (Ảnh: CTV).

Anh Lý Văn Tiếp là hoàn cảnh trong bài viết “Chàng trai trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ ung thư dừng điều trị để cứu con”, đã được báo Dân trí đăng tải ngày 20/11.

Trước đó, anh Lý Văn Tiếp rơi vào tình trạng nguy kịch sau tai nạn nghiêm trọng. Những ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sự sống của chàng trai trẻ như treo lơ lửng. Gia đình vốn đã khó khăn, nay lại đối diện chuỗi ngày chạy vạy viện phí trong lo lắng và bất lực. Ở quê nhà, người mẹ mắc ung thư đã phải dừng chữa trị, cầm cố nhà lấy tiền cứu con.

Nhưng chính trong thời khắc sinh tử ấy, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các y, bác sĩ cùng vòng tay sẻ chia của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã giúp anh Tiếp từng bước vượt qua cửa tử.

Ngã xe máy, anh Tiếp bị đa chấn thương rất nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Từ một bệnh nhân nằm bất động, phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, đến nay, anh đã đủ điều kiện xuất viện, trở về nhà tiếp tục phục hồi chức năng. Những chuyển biến tích cực ấy khiến cả gia đình và đội ngũ y tế đều xúc động.

Hiện tại, anh Tiếp đã có thể ngồi dậy, cử động nhẹ nhàng được tay trái. Với nhiều người, đó là những việc rất đỗi bình thường, nhưng với anh, đó là thành quả của một hành trình kiên cường giành lại sự sống.

Anh Lý Văn Đại (anh trai của anh Tiếp), nghẹn ngào chia sẻ: “Có những lúc gia đình em tưởng như không còn đường nào để đi tiếp. Nhờ sự giúp đỡ của các y, bác sĩ, báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm, Tiếp mới có cơ hội được cứu chữa đến hôm nay. Gia đình em thực sự biết ơn và sẽ không bao giờ quên ân tình này”.

Từ một bệnh nhân nằm bất động, phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, đến nay, anh Tiếp đã xuất viện, trở về nhà tiếp tục phục hồi chức năng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Bác sĩ Chu Văn Vinh, khoa Nội – Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Bệnh nhân Tiếp nhập viện trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Nhờ được cấp cứu, điều trị tích cực kịp thời và có điều kiện duy trì điều trị liên tục, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm và có tiến triển phục hồi đáng ghi nhận”.

Theo bác sĩ Vinh, chặng đường phía trước của anh Tiếp vẫn còn dài, cần tiếp tục phục hồi chức năng bền bỉ. Tuy nhiên, những tín hiệu hiện tại là kết quả rất đáng trân trọng.