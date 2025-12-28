Tuần cuối năm, 10 doanh nghiệp chốt “chia tiền” cả trăm tỷ đồng

Cụ thể, Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã chứng khoán: VLB) vừa thông báo 30/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tỷ lệ chia là 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng.

Với hơn 46,7 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty cần chi hơn 140 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 29/1/2026.

Được biết, Công ty Vật liệu xây dựng Biên Hoà là đơn vị có truyền thống trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao, năm 2023 là 19%, năm 2024 là 35%. Năm 2025 dự kiến là 40%. Các cổ đông lớn theo đó hưởng lợi.

Trong đợt chia năm 2025, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai là cổ đông lớn đang nắm 49,08% vốn dự kiến nhận 68,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB - nắm giữ 21,95% vốn - sẽ thu hơn 30,7 tỷ đồng. Công ty cổ phần Hóa An cũng sẽ nhận về hơn 11 tỷ đồng (hiện cũng là cổ đông lớn sở hữu 8,01% vốn).

Công ty cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA) cũng đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025, tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/12.

Traphaco hiện có hơn 41,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 82,8 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 28/1/2026.

Cổ đông lớn của Traphaco là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 35,67% vốn, dự kiến nhận về 29,5 tỷ đồng. MAGBI Fund Limited giữ 25% vốn sẽ thu 20,7 tỷ đồng.

Cuối năm 2025, có 10 doanh nghiệp “chia tiền” hàng trăm tỷ đồng cho cổ đông (Ảnh: DT).

Cùng chốt ngày “chia tiền” tuần cuối cùng của năm là Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã chứng khoán: QHD) sẽ chi trả tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 30/12, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 29/12.

Với 6,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra trả cổ tức hơn 11,2 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 30/1/2026.

Công ty cổ phần Sơn Á Đông (mã chứng khoán: ADP) cũng sẽ tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu nhận 800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/12. Thanh toán vào ngày 15/1/2026.

Sơn Á Đông hiện có hơn 23 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 18,4 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, Phó chủ tịch HĐQT Trần Bửu Trí sở hữu hơn 11% vốn, dự kiến nhận hơn 2 tỷ đồng.