Bắt buộc dùng xăng E10, E5 từ tháng 6/2026: Doanh nghiệp rốt ráo chuẩn bị

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì sẽ phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Tại các buổi làm việc với Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân mới đây, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn đều khẳng định sẵn sàng về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và nguồn lực để triển khai lộ trình pha chế, kinh doanh xăng sinh học theo quy định.

Ông Nguyễn Trọng Úy - Tổng giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội - cho biết, trên cơ sở sẵn có của hệ thống pha chế xăng E5 RON 92, Tổng công ty đã triển khai các bước để tiếp tục thực hiện pha chế xăng E10 theo đúng lộ trình.

Cụ thể, tại 4 kho đầu nguồn của Tổng công ty (K99 - Hải Phòng, K83 - Đà Nẵng, Kho Ba Ngòi - Nha Trang và kho TPHCM) đã và đang lắp đặt, thi công hạ tầng đường ống xuất nhập, bể chứa cồn... dự kiến hoàn thành hạ tầng xong trước 31/1/2026. Tổng công ty sẽ tiếp tục bám nắm cơ quan chức năng để xin giấy phép pha chế, hợp chuẩn hợp quy để đưa ra thị trường trong tháng 2/2026.

Một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội bán thí điểm xăng E10 (Ảnh: Thanh Thương).

Đối với năng lực bảo đảm pha chế, ông Úy cho biết với cơ sở hạ tầng sau khi thi công xong, Tổng công ty có thể bảo đảm đầy đủ, liên tục pha chế xăng sinh học cho tất cả hệ thống của doanh nghiệp bình quân 40.000-50.000m3/tháng, tương đương 400.000-600.00m3/năm.

Tại Petrolimex, ông Nguyễn Văn Sự - Phó tổng giám đốc - thông tin, hiện doanh nghiệp này có 8 điểm kho phối trộn xăng sinh học tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc.

Sau khi có lộ trình, ông cho biết tập đoàn rà soát, đánh giá và xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ pha chế, phối trộn và kinh doanh xăng E10, E5, đảm bảo đáp ứng sản lượng dự kiến (khoảng 455.000m3/tháng).

Bên cạnh đó, lãnh đạo Petrolimex cho biết tập đoàn và các công ty thành viên sẽ súc rửa bể chứa, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật tại 2.800 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc. Đồng thời rà soát và cập nhật hệ thống, quy trình quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng xăng E5, E10 cung ứng ra thị trường đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, sản lượng xăng dầu năm 2025 ước đạt 15,05 triệu tấn, tăng 6,5% so với năm 2024; tiêu thụ nội địa khoảng 14,8 triệu tấn, tăng 6,4%, xuất khẩu đạt khoảng 438.000 tấn, tăng 1,8%.

Nhập khẩu xăng dầu ước khoảng 10,2 triệu tấn, giảm 2,1% so với năm trước. Tổng nguồn cung năm 2025 (sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu) đạt khoảng 24,82 triệu tấn, trong khi nguồn cung cho thị trường nội địa ước đạt 28,6 triệu tấn, tương đương 97% kế hoạch phân giao. Lượng tiêu thụ cả năm khoảng 26,4 triệu tấn, bình quân 2,2 triệu tấn mỗi tháng, tồn kho duy trì ở mức khoảng 1,7 triệu tấn.