Người dân Phú Quý thuê trực thăng vào đất liền cấp cứu

Ngày 28/12, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng, xác nhận sáng cùng ngày, người dân thuê dịch vụ trực thăng vận chuyển bệnh nhân bị đột quỵ từ đảo Phú Quý vào đất liền cấp cứu.

Người dân sử dụng dịch vụ trực thăng di chuyển vào đất liền chữa bệnh (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quý, người bị bệnh là thầy giáo làm việc tại Trường Tiểu học Long Hải. Sáng cùng ngày, thầy bị đột quỵ, trong khi giao thông tuyến đường biển khó khăn nên gia đình chủ động liên hệ đơn vị bay trực thăng để thuê chuyến, di chuyển vào đất liền.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, kèm hình ảnh về việc máy bay trực thăng chở bệnh nhân từ đảo Phú Quý vào một bệnh viện ở TPHCM điều trị. Một số người cho rằng, người thân bệnh nhân trả mức phí dịch vụ chuyến bay lên đến 450 triệu đồng.

Trực thăng vận chuyển người bị bệnh vào đất liền chữa trị (Ảnh: Trần Nguyên).

Về số tiền thuê dịch vụ bay, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý cho biết, người nhà và đơn vị vận chuyển tự hợp đồng với nhau, chính quyền địa phương chưa nắm thông tin cụ thể.

Đặc khu Phú Quý là một trong 13 đặc khu của cả nước, được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã của huyện đảo Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng).

Đặc khu Phú Quý có diện tích 18km2, dân số hơn 32.000 người, nằm cách vùng đô thị Phan Thiết (Lâm Đồng) khoảng 56 hải lý về hướng Đông Nam.