Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Yêu cầu của dân phải giải quyết từ cấp xã

Ngày 19/8, Đảng bộ xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Châu đặt mục tiêu xây dựng và phát triển xã có kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển bền vững, xếp tốp giữa của các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến năm 2030 sẽ cơ bản trở thành xã phát triển công nghiệp.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (hàng đầu, thứ 6 từ trái sang) chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Châu (Ảnh: Cường Thành).

Về tốc độ tăng trưởng, địa phương này đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 15-16%, đến năm 2030 chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 140 triệu đồng/năm.

Đại hội đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Văn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Châu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, Tân Châu là xã mới được thành lập với bộ máy mới, nhiệm vụ mới, do vậy chính quyền xã quán triệt đầy đủ, sâu sắc về quyền hạn, chức năng, vị trí công tác của Đảng bộ cấp xã, thực hiện lãnh đạo toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội,… trên địa bàn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Châu chú trọng giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, không sợ gian khó, biến khó khăn thành động lực, đoàn kết thống nhất, vượt qua cái tôi, địa phương cục bộ, để phát huy sức mạnh nội sinh xây dựng Tân Châu phát triển giàu mạnh.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Cường Thành).

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu chính quyền xã Tân Châu phải tập trung xây dựng bộ máy hệ thống chính trị xã thực sự gần dân, sát dân, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, mọi yêu cầu của người dân phải được xử lý, giải quyết từ cấp xã.

Ông Phan Đình Trạc đặc biệt lưu ý Đảng bộ, chính quyền xã Tân Châu chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn, đạo đức, kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là cầu nối thực sự của chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ, công chức địa phương phải chuyển biến mạnh về tư duy, thay đổi lề lối làm việc, từ quản lý hành chính sang phục vụ và phát triển; từ mệnh lệnh hành chính sang lắng nghe, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp với phương châm “địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm”.

Ông Phan Đình Trạc cũng yêu cầu địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điều hành, tập trung nâng cao năng lực hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, đảm bảo 100% dịch vụ hành chính công cấp xã được thực hiện thông suốt...