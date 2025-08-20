Ông Đỗ Văn Chiến làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 20/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tới dự đại hội (Ảnh: Quang Vinh).

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, hiện tại chỉ định 22 nhân sự (khuyết 5 người sẽ bổ sung sau).

Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 người, hiện tại chỉ định 7 nhân sự (khuyết 2 người sẽ bổ sung sau).

Cũng tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Bà Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa I nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tin tưởng chỉ định các nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; đồng thời chỉ định các nhân sự giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

“Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, tận tụy với công việc, khép mình vào tổ chức để rèn luyện và phấn đấu, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, ông Chiến nhấn mạnh.