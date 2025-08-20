Ông Lâm Minh Hiển được chỉ định làm Bí thư, Chủ tịch đặc khu Thổ Châu

Ngày 20/8, Đảng bộ đặc khu Thổ Châu đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội công bố quyết định chỉ định 16 người tham gia Ban chấp hành Đảng bộ đặc khu. Trong đó, ông Lâm Minh Hiển được chỉ định giữ chức Bí thư kiêm Chủ tịch đặc khu.

Trước đây, ông Hiển từng có quá trình công tác tại Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Hà Tiên và Công an TP Phú Quốc.

Theo báo cáo của đại hội, trong giai đoạn 2020-2025, đặc khu Thổ Châu đạt được nhiều thành tựu nổi bật với kinh tế tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,57 triệu đồng/năm, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều tiến bộ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được lãnh đạo chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.

Ông Lâm Minh Hiển là Bí thư, Chủ tịch Đặc khu Thổ Châu nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Vũ Phương).

Đại hội đã đề ra chủ đề Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; huy động tối đa nguồn lực; đảm bảo quốc phòng an ninh; Giữ vững các chỉ tiêu nông thôn mới.

Mục tiêu đến năm 2030, đặc khu Thổ Châu có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông đi lại, điện thắp sáng, nước sạch, được đảm bảo. Quy hoạch xây dựng đất đai phù hợp với đặc khu; Phát triển kinh tế mạnh mẽ với thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm, đưa du lịch và dịch vụ trở thành kinh tế mũi nhọn.

Đặc khu Thổ Châu có vùng biển tiếp giáp với Campuchia và Thái Lan, cách trung tâm đặc khu Phú Quốc hơn 100km, được thành lập trên cơ sở xã Thổ Châu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ).

Nơi này là đảo xa đất liền nhất vùng biển Tây Nam và có dân số hơn 2.000 người; diện tích khoảng 13km². Thổ Châu có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh quan trọng, nằm trong khu vực phòng thủ của tỉnh, Quân khu 9 và cả nước.