Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn

Về dự và chỉ đạo tại đại hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Trọng Thụ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sầm Sơn, Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: VGP/Đức Tuân).

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu Đảng bộ phường Sầm Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các quy hoạch trên địa bàn phù hợp với không gian phát triển mới, để Sầm Sơn thực sự phát huy vai trò, vị thế là đô thị du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn và thân thiện.

Ông Sinh nhấn mạnh, phường Sầm Sơn cần phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, đặc biệt là du lịch biển. Tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, tạo bản sắc riêng, tính chuyên nghiệp và phong cách ứng xử văn hoá, văn minh trong du lịch.

Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu tại đại hội (Ảnh: VGP/Đức Tuân).

Ngoài ra, Đảng bộ phường Sầm Sơn phải chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, mở rộng dân chủ và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Sầm Sơn sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng phường Sầm Sơn phát triển toàn diện, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị du lịch vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước.

Phường Sầm Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường cũ (Bắc Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Châu và Quảng Thọ). Đây là địa phương sở hữu bãi biển dài hơn 10km - một trong những bãi biển nổi tiếng nhất miền Bắc và Bắc Trung Bộ, vừa có giá trị nghỉ dưỡng, vừa là trung tâm thương mại, dịch vụ biển lớn.

Tham dự đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho 4.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Sầm Sơn (Ảnh: VGP/Đức Tuân).

Báo cáo của phường Sầm Sơn cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua dù nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Kinh tế duy trì tăng trưởng cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 12,7%, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 88,5 triệu đồng, thuộc nhóm cao nhất toàn tỉnh.

Đảng bộ phường Sầm Sơn đặt mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2025-2030, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 13,5% trở lên; giai đoạn 2026-2030 đón 48 triệu lượt khách du lịch trở lên; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 136,5 triệu đồng trở lên.