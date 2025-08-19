Bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức Bí thư phường An Phú, TPHCM

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường An Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hiền được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Hữu Châu, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Bà Nguyễn Thị Hiền được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú (Ảnh: P.V.).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Phú lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Đảng bộ phường An Phú.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển", mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân phường An Phú, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tham gia thảo luận sâu sắc, để mỗi nội dung được quyết định tại đại hội đều là kết tinh của trí tuệ, đồng thuận và khát vọng phát triển của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường An Phú.

Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (thứ 2 bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: P.V.).

Đại hội đã tập trung thảo luận và xác định ba khâu đột phá chiến lược, gồm: Phát triển hạ tầng đô thị gắn với chỉnh trang khu dân cư tự phát; tập trung đầu tư, huy động nguồn lực xã hội hóa để chỉnh trang các khu dân cư tự phát chưa đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; xây dựng các công viên, hoa viên phục vụ đời sống tinh thần cho người dân và góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ phường An Phú.

Ông Minh yêu cầu phường An Phú cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giải quyết thủ tục hành chính.

Địa phương cần xây dựng chính quyền điện tử phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đủ năng lực, phẩm chất có bản lĩnh chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phường phải phát huy tiềm năng, lợi thế, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số để phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp...