Nhiệm kỳ mới của thủ phủ kinh tế biển TPHCM

Tính đến giữa tháng 8, nhiều phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM) đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ địa phương, góp phần hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau mỗi đại hội, ban chấp hành đảng bộ cấp xã, phường được kiện toàn, tập thể đảng bộ xác định được phương hướng, quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thành quả nhiệm kỳ

Tại Đại hội Đảng bộ đặc khu Côn Đảo diễn ra vào ngày 8/8, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu đã điểm lại một nhiệm kỳ 2020-2025 nhiều thách thức. Thế nhưng vượt qua tất cả, Côn Đảo vẫn hoàn thành và vượt hầu hết chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, dịch vụ - du lịch giữ vai trò trụ cột, 6/6 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Các dự án hạ tầng then chốt được triển khai như cấp điện bằng cáp ngầm 110kV từ đất liền, mở rộng cảng Bến Đầm, nâng cấp sân bay… Du lịch phát triển mạnh, được công nhận là Khu du lịch quốc gia, đa dạng hóa sản phẩm từ văn hóa - lịch sử, tâm linh đến sinh thái biển. Nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Các địa phương thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có lợi thế phát triển kinh tế biển (Ảnh: Nam Anh).

Tại Đại hội Đảng bộ phường Tam Thắng, báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 cũng ghi nhận phường đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đạt nhiều kết quả quan trọng, vượt nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch đúng hướng; thương mại - dịch vụ tiếp tục khẳng định vị trí chủ đạo của nền kinh tế địa phương.

Địa bàn phường Tam Thắng hiện có 10.000 đơn vị kinh tế, trong đó 2.270 doanh nghiệp, 7.752 hộ kinh doanh và 12 hợp tác xã. Công tác thu ngân sách đạt 160,72% và chi đạt 164%...

Chọn cán bộ chuyên môn cao đứng đầu cấp ủy

Với các địa phương thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, định hướng phát triển vẫn xoay quanh các ngành có lợi thế như du lịch, logistics, kinh tế biển… tuy nhiên, yêu cầu phát triển được đặt trong tổng thể TPHCM mới.

Từ đó, vai trò của cấp lãnh đạo các phường, xã, đặc khu trong việc chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế địa phương ngày càng quan trọng.

Ông Nguyễn Tấn Bản được chỉ định làm Bí thư phường Vũng Tàu (Ảnh: CTV).

Theo kết quả chỉ định các bí thư đảng bộ phường, xã, có thể thấy chất lượng cán bộ cấp xã được nâng lên khi nhiều người từng giữ chức vụ cao tại các sở ngành của tỉnh cũ. Đơn cử, ông Nguyễn Tấn Bản, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, được chỉ định làm Bí thư phường Vũng Tàu (TPHCM) nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đặc khu Côn Đảo, Đại hội Đảng cũng chỉ định tân Bí thư Đảng ủy đặc khu nhiệm kỳ mới là ông Lê Anh Tú. Trước đó, ông Tú từng là Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, được điều ra Côn Đảo làm Bí thư Huyện ủy và nay là Bí thư đặc khu.

Kỳ vọng nhiệm kỳ mới

Quá trình tổ chức, các đại hội đảng bộ địa phương thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND và các ban ngành của TPHCM.

Tại Đại hội Đảng bộ đặc khu Côn Đảo diễn ra hôm 8/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến dự và chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Được đã biểu dương nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Côn Đảo trong việc nâng cao đời sống, xây dựng địa phương trở thành "nơi có chỉ số hạnh phúc cao", xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu sau sáp nhập (Ảnh: Phú Việt).

Về định hướng phát triển, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh Côn Đảo cần xác định rõ bản sắc riêng làm nền tảng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Côn Đảo được định vị là nơi có truyền thống lịch sử hào hùng, điều kiện tự nhiên, sinh thái đặc sắc cần được giữ gìn và phát huy; định hướng phát triển trở thành là đảo xanh, đảo thông minh, đảo đáng sống, kết hợp giữa du lịch sinh thái, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống cho người dân...

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, Côn Đảo cần tập trung kêu gọi nhà đầu tư có đẳng cấp quốc tế đủ năng lực, kinh nghiệm để đầu tư phát triển những dự án du lịch lớn, chất lượng cao.

Đồng thời, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng sân bay, đáp ứng khai thác máy bay thân rộng và đường bay quốc tế, phục vụ phát triển du lịch và giao thương. Bên cạnh đó, Côn Đảo cần nghiên cứu đầu tư các hạ tầng chiến lược như: mở rộng cảng biển, cáp treo theo triền núi gắn với bảo tồn sinh thái và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị Đảng bộ đặc khu Côn Đảo xây dựng Côn Đảo trở thành một trong những điểm đến xanh, sạch, đẹp, là thiên đường nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, với hệ sinh thái trong lành - an bình - hạnh phúc; phát huy tối đa tiềm năng, giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa, tài nguyên tự nhiên và tài nguyên đa dạng sinh học của Côn Đảo.

Tại Đại hội Đảng bộ phường Vũng Tàu, Đảng bộ phường xác định mục tiêu 5 năm tới là một trong những địa phương quan trọng nằm trên tuyến du lịch của TPHCM, với lợi thế đặc thù có các bãi biển đẹp, có núi, hệ thống công viên, rừng cảnh quan đô thị đẹp, có nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia và hạ tầng được chỉnh trang khá đồng bộ.

Đảng bộ, chính quyền phường Vũng Tàu sẽ tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại, đa dạng, đẳng cấp.

Về kinh tế, phường xác định lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại làm chủ đạo. Trong đó, phấn đấu tỷ trọng cơ cấu kinh tế: dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm 90%. Phấn đấu tổng thu ngân sách được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán và thu ngân sách bình quân hằng năm tăng trên 10%. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 10,6%. Tỷ lệ tăng giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đạt 100%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội phường Vũng Tàu, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực của phường. Con số doanh thu các ngành kinh tế đạt hơn 120.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2025 đã khẳng định sự phát triển kinh tế lớn mạnh của phường Vũng Tàu.

Ông Dương Trọng Hiếu nhấn mạnh, với vị trí chiến lược đặc biệt và với định hướng của Bộ Chính trị xác định Vũng Tàu là trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, phường cần tập trung tận dụng, phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế mạnh hơn trong nhiệm kỳ tới.