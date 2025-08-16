Làm đủ trò để cưới thiếu gia giàu có, tôi nhận về cái kết khó tả

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi gặp Tuấn. Đó là buổi tiệc sinh nhật sang trọng của một người bạn chung. Tuấn ngồi lặng lẽ một góc, trên tay là ly nước ép. Tuấn có chiều cao chỉ hơn 1,50m, gương mặt rất khó coi.

Nhưng tôi biết Tuấn là thiếu gia đích thực. Tôi đã chủ động tạo cơ hội hiếm có để bắt chuyện. Tôi tìm đủ mọi cách để cuốn hút Tuấn.

Thú thật, tôi chẳng có tình cảm gì với Tuấn. Anh chậm chạp, xấu xí và thô kệch.

Thời điểm ấy, tôi là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, có đủ tham vọng của tuổi trẻ. Tôi muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo khó, muốn được sống một cuộc đời sung sướng, không phải lo lắng về tiền bạc.

Và Tuấn, với gia thế khủng, dường như là chiếc chìa khóa vạn năng cho mọi cánh cửa mà tôi muốn mở.

Ngày đầu tiên về ra mắt, tôi choáng ngợp trước căn biệt thự rộng lớn với vườn tược xanh mát, đồ nội thất sang trọng, lấp lánh ánh vàng. Tôi đã quá mù quáng bởi ánh hào quang của sự giàu có đó.

Sau này, tôi mới hiểu, trong cái gia đình ấy, Tuấn chỉ là con rối được lập trình sẵn. Anh mang danh thiếu gia nhưng không thể tự quyết định được điều gì. Mọi quyết định trong công ty đều do bố anh và các cô chú bên nội chi phối, Tuấn không có tiếng nói.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra như một câu chuyện cổ tích. Nhưng cổ tích kết thúc ở đó và thực tế phũ phàng bắt đầu.

Cuộc sống của tôi trong căn nhà ấy không khác gì cuộc tra tấn tinh thần dai dẳng. Bố mẹ chồng tôi tin rằng, họ đã cứu vớt tôi, cho tôi cuộc sống mà tôi không bao giờ mơ tới.

Vì thế, tôi phải xứng đáng với những gì họ cho. Mẹ chồng soi xét từng món ăn tôi nấu, từng bộ quần áo tôi mặc, từng người bạn tôi kết giao.

“Bạn bè con toàn những đứa không cùng đẳng cấp, giao tiếp với họ có ích gì?”. Mỗi lời nói của bà như một nhát dao găm vào lòng tự trọng của tôi.

Nhưng ác mộng lớn nhất không phải là mẹ chồng, mà là cô em chồng hơn tôi hai tuổi, tên Linh. Linh là người duy nhất trong gia đình dám đối đầu trực tiếp với mẹ chồng tôi. Linh được cưng chiều từ bé, tính cách ngạo mạn.

Linh không bao giờ gọi tôi là chị dâu, chỉ gọi thẳng tên. Cô ta thường xuyên mỉa mai tôi: “Hàng hiệu hả chị dâu? Hay là đồ đểu? Cái áo này thấy bán đầy ở chợ đêm ấy”. Linh cũng tỏ thái độ coi thường tôi ra mặt.

Tôi có thể chịu đựng được mọi thứ. Nhưng khi con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn.

Với họ, tôi dường như chỉ là một người đẻ thuê, một cái máy sản xuất ra cháu đích tôn cho dòng họ. Ngay từ lúc tôi mang thai, mẹ chồng đã bắt tôi phải ăn uống theo chế độ khắt khe, uống các loại thuốc bổ mà bà tin là tốt cho đứa trẻ, dù bác sĩ không khuyên dùng.

Sau khi con ra đời, mẹ chồng và em chồng coi tôi như người giúp việc. Bà quyết định giờ giấc ăn uống, giờ ngủ nghỉ của con, bắt tôi phải tuân theo.

Khi tôi cho con ăn dặm bằng phương pháp tự chủ, mẹ chồng đã lấy cháo đút cho cháu rồi mắng tôi: “Làm thế để cháu tôi đói chết à? Tôi dạy con tôi lớn khôn, giờ cô muốn dạy cháu tôi thành đứa vô dụng à?”.

Tôi bất lực, vừa thương con, vừa uất nghẹn. Linh thì thêm vào: “Chắc em bé cũng thấy ghét mẹ rồi đấy, có mẹ mà như không”.

Tôi bàng hoàng nhận ra, không chỉ họ coi tôi là người thừa, ngay cả con tôi, họ cũng đang từng bước muốn tách ra khỏi tôi. Tình mẫu tử thiêng liêng đã bị họ chà đạp.

Chồng tôi không quan tâm đến mọi chuyện. Anh cũng không đủ độ tinh nhanh để có thể giải quyết được những mâu thuẫn trong gia đình.

Tôi cũng không thể phụ giúp gì được cho bố mẹ đẻ vì tiền nong trong gia đình bị kiểm soát rất chặt chẽ. Mọi tính toán của tôi đều không thể thắng nổi sự chua ngoa của mẹ chồng.

Tôi từng nghĩ, cố chấp lấy chồng xấu xí, chậm chạp nhưng giàu có để có thể đổi đời. Giờ đây, tôi vẫn sống trong ngôi nhà xa hoa nhưng sâu thẳm bên trong, tôi là người đàn bà cô độc và bất hạnh.

Tôi không có nhiều tiền như tôi từng mong và không có một người chồng thực thụ. Tôi đã mất tất cả rồi...