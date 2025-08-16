“Gã khùng” bỏ việc nhà, vay nợ xây nhà cho… người dưng

Hẹn mãi cuối cùng tôi cũng gặp được anh Lê Minh Thọ - người đàn ông hay bị nhiều người gọi là “gã khùng”. Bởi, nhiều năm nay anh cứ bỏ việc gia đình để đi xây nhà cho những… “người dưng”.

Hơn 4 tháng nay anh Thọ tất bật với những căn nhà dột nát, nhà tạm bợ mà anh đang chung tay cùng Ủy ban MTTQ thành phố Hoa Lư cũ, tỉnh Ninh Bình (nay là phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư và Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo.

Mới đây, anh vừa hoàn thiện hơn 20 căn nhà cho hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Việc làm lớn nhất trong đời tôi cho đến thời điểm bây giờ tưởng chừng không làm được, nhưng đến giờ thì kết quả đầy viên mãn”, người đàn ông 42 tuổi trong bộ quần áo thấm đẫm mồ hôi nói.

Vốn sinh ra ở một vùng quê của tỉnh Nam Định cũ, anh Thọ lấy vợ ở Ninh Bình (hiện nay Nam Định đã sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình mới), rồi sinh sống ở đây suốt 20 năm qua. Hai vợ chồng anh cũng làm đủ thứ nghề để mưu sinh, sau nhiều năm mọi việc cũng ổn định và tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Anh Thọ chia sẻ tiếp: “Tôi không nghĩ đời mình lại đầy "duyên nợ" với việc làm thiện nguyện vậy. Lúc đầu chỉ nghĩ giúp một vài hoàn cảnh để họ bớt khổ, lòng mình cũng thấy an yên, hạnh phúc. Nhưng, càng làm nhân ái, càng bị "nghiện". Và giờ đúng là tôi bị "nghiện" làm từ thiện thật rồi!”.

Cơ duyên đưa anh Thọ đến với việc làm thiện nguyện là vào năm 2019, khi đang kinh doanh nhà hàng. Khi ấy, anh được Hội Chữ thập đỏ thành phố Ninh Bình cũ (nay thuộc phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vận động đặt một thùng nhân đạo để có tiền hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thấy việc làm ý nghĩa, anh đồng ý ngay. Kết thúc một năm khi mở thùng, tổng số tiền quyên góp được từ khách hàng cũng như anh bỏ vào ủng hộ được 26 triệu đồng.

“Lúc này, các anh bên Hội Chữ thập đỏ đưa ra ý kiến sẽ chia thành các suất quà nhỏ để trao cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mình thấy số tiền ít, chia cho nhiều người thì không bõ, mà làm như vậy thì cũng chẳng giúp gì được cho nhiều gia đình. Thấy chưa đụng đến “điểm chạm” thế là mình đề xuất phương án, gia đình mình hỗ trợ thêm kinh phí để xây nhà cho những hộ nghèo”, anh Thọ nhớ lại.

Không ngờ, đề xuất của anh được Hội Chữ thập đỏ chấp thuận và lên phương án triển khai ngay sau đó.

Anh Thọ kể tiếp, thời điểm đó anh thường gặp một người đàn ông trung niên có vẻ không bình thường, hàng ngày vác cần câu đi ngang qua nhà hàng của anh. Động lòng trắc ẩn, anh nhờ người tìm hiểu thì biết người đàn ông đó bị bệnh tâm thần, đang nuôi con gái nhỏ, mỗi ngày ông đều phải đi câu cá về về làm thức ăn để bố con nuôi nhau.

Lúc đó, ông chủ nhà hàng cũng tính lên phương án giúp đỡ cho người đàn ông này. Cùng thời điểm, Hội Chữ thập đỏ thành phố chọn ra danh sách 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà dột nát để xây nhà tình nghĩa. Cơ duyên sao, gia cảnh của người đàn ông kia cũng nằm trong danh sách được chọn để giúp đỡ.

Lúc này, anh Thọ đến khảo sát căn nhà và mới tận mắt chứng kiến nơi ở của người cha tâm thần là ông Đoàn Cao Kỳ và cô con gái nhỏ bị dột nát khắp nơi khiến lòng anh nặng trĩu suy tư.

Từ 26 triệu đồng có được trong thùng nhân đạo, anh cùng người thân góp thêm 70 triệu đồng nữa, xây cho người đàn ông tâm thần cùng cô con gái nhỏ căn nhà cấp 4 mái bằng kiên cố rộng 25m2 và thêm nhiều công trình phụ trợ khác. Kể từ ngày đó, người cha tâm thần và cô con gái mới thoát cảnh “màn trời chiếu đất”.

Lần đó, cứ nghĩ xây xong nhà cho bố con ông Kỳ (người đàn ông được anh Thọ giúp đỡ xây dựng căn nhà nói trên) anh Thọ không làm từ thiện nữa vì còn bận nhiều công chuyện và việc kinh doanh bận rộn. Nhưng cơ duyên làm thiện nguyện của anh lại tiếp tục bắt đầu vào "một ngày bình thường". Đó là thời điểm vợ anh – chị Vũ Thị Thanh Hoa đi chợ tình cờ nhặt được số tiền 1,8 triệu đồng.

Nhặt được số tiền trên, chị Hoa đứng tại chỗ chờ cả tiếng đồng hồ cũng không thấy ai đến nhận lại. Khi chợ vãn người, chị cầm theo số tiền ra về. Sau đó, vợ chồng anh chị tìm mọi cách để trả lại cho khổ chủ nhưng thời gian dài vẫn không tìm thấy người đánh rơi.

Chị Hoa cùng chồng sau đó đem số tiền đến Hội Chữ thập đỏ thành phố để nhờ trao tặng cho người nghèo cần đến. Theo đề xuất của Hội Chữ thập đỏ, số tiền trên sẽ được dùng để mua những chiếc xe lăn tặng cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

“Nghe thấy vậy vợ chồng tôi đồng ý luôn. Ngoài 1,8 triệu đồng có sẵn, chúng tôi góp thêm hơn 2 triệu đồng nữa mua cho đủ 2 chiếc rồi trao lại cho Hội Chữ thập đỏ để tặng cho người khuyết tật”, anh Thọ kể tiếp.

Trên đường về nhà, hai vợ chồng anh Thọ nói vui với nhau là bắt được tiền cũng không dễ gì được tiêu. Điều làm cho anh bất ngờ nhất là từ ngày đó, chị Hoa - vợ anh cũng dần “nghiện” làm thiện nguyện. Từ việc “thuận vợ thuận chồng” trong kinh doanh và cuộc sống, anh Thọ có thêm người "đồng hành" trong hành trình nhân ái của mình.

Từ tặng quà cho người nghèo vào dịp Tết đến hiến máu tình nguyện, giúp đỡ đồng bào bão lụt, hay chia sẻ khó khăn với mọi người trong thời điểm đại dịch bệnh Covid-19, chỉ cần người nghèo cần thì vợ chồng anh Thọ sẵn sàng chung tay hỗ trợ mà không cần toan tính.

“Có người gọi anh là “gã khùng”, “kẻ gàn dở” hay “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” anh có thấy chạnh lòng hay giận dỗi không?” - Tôi hỏi.

Anh Lê Minh Thọ cười tươi và nói: “Người ta nhận xét cũng đúng, đúng là tôi thấy mình có chút “gàn dở” thật, nhất là từ năm 2024 đến nay. Nhưng “gã khùng” như tôi lại cảm thấy mình tự hào. Tự hào vì mình đã làm được việc mà ngay cả bản thân mình không nghĩ mình làm được, hay nhiều người có điều kiện cũng chưa chắc làm được”.

Nói những lời trên, mắt anh Thọ sáng lên đầy tự hào và kiêu hãnh. Anh không dám nhận mình là người hùng, chỉ khiêm tốn nhận mình là "người được lựa chọn" để thực hiện những điều giản dị. Anh gọi họ là những “người dưng” nhưng nhiều duyên nợ trong cuộc của đời mình.

Năm 2024, khi công việc gia đình làm ăn ổn định. Anh Thọ bàn với vợ sẽ trích một phần lợi nhuận để xóa thêm những căn nhà tạm bợ, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Ninh Bình.

Cùng thời điểm đó, Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi mọi người cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc. Chính những lời kêu gọi ấy đã chạm vào trái tim anh. Để từ đó, anh nhanh chóng bắt tay vào việc ủng hộ, hỗ trợ và hợp tác xóa 4 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

“Các hộ dân không chỉ được giúp đỡ về nhà ở mà anh em chúng tôi còn kêu gọi mọi người tặng thêm các vật dụng sinh hoạt trong nhà như bếp gas, tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện... Bà con cầm chìa khóa trao tay, vào nhà chỉ việc ở. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của các hộ gia đình, niềm xúc động trong tôi dâng trào mãnh liệt. Vì niềm hạnh phúc đó, có lẽ việc xây nhà cho người nghèo sẽ còn tiếp tục”, anh Thọ chia sẻ tiếp.

Từ lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hoa Lư (nay là phường Hoa Lư), đầu năm 2025, anh Thọ tham gia xây dựng 21 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn.

Từ tháng 3 đến hết tháng 7, các công trình đi vào hoàn thiện nên anh Thọ phải gác lại hết mọi công việc gia đình, từ bỏ nhiều mối hàng làm ăn để tập trung làm một việc, là xây xong những căn nhà cho "người dưng". Thấu hiểu chồng là vậy, nhưng có lúc vợ anh cũng cáu gắt, vì anh làm việc mà quên cả ăn, bỏ qua chuyện lo cho sức khỏe của mình, chưa kể còn đi vay thêm nợ để hoàn thành những căn nhà tình nghĩa đúng tiến độ.

Biết khuyên cũng không được nên chị Hoa chuyển sang động viên anh cố gắng cân bằng công việc và sức khỏe để không ảnh hưởng đến gia đình. Anh Thọ nói vui rằng: “Xây nhà cho “người dưng” có chỗ ở còn mình thì có lúc suýt bị “nóc nhà” cho ra đường”.

Chỉ trong tháng đầu tiên bắt tay cùng Mặt trận Tổ quốc thành phố Hoa Lư “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, anh Thọ đã hoàn thiện xong 8 căn nhà kiên cố cho các hộ là người đơn thân, bệnh tật hiểm nghèo, bị tai biến nằm liệt giường…

Đến nay, anh Lê Minh Thọ đã xây mới xong 21 căn nhà, sửa chữa 5 căn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong mỗi căn nhà xây mới, cấp chính quyền địa phương đối ứng 80 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình anh Thọ ủng hộ và kêu gọi thêm sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân khác. Tổng số tiền cá nhân anh và gia đình bỏ ra giúp đỡ các gia đình lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Khi được hỏi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để “cho đi”, anh Thọ bộc bạch, ban đầu ngân sách gia đình dự kiến chỉ tham gia cùng với cấp chính quyền xây dựng và sửa chữa 10 căn nhà thôi. Nhưng càng làm càng thấy nhà tạm, nhà dột nát ở đâu cứ mọc “như nấm” mà nhiều hoàn cảnh đáng thương như nhau.

“Thấy họ nghèo mình không giúp thì áy náy lắm, thế là từ 10 căn rồi lên 21 căn. Cuối cùng mình cũng cố gắng để làm được và thành công ngoài mong đợi”, anh Thọ vui mừng nói.

Trong quá trình làm, nhiều lúc không có tiền anh Thọ phải đi vay mượn thêm, rồi đàm phán với các nhà cung cấp vật liệu hoãn thời gian trả nợ. Có thời điểm sắt thép, xi măng, cát và các loại vật liệu tăng giá khiến anh quay như chong chóng. Có những căn nhà phải bỏ thêm cả chục triệu đồng so với dự toán mới có thể hoàn thành được.

Sau 3 tháng thi công, căn nhà thứ 21 cũng đã hoàn thành, kết thúc chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hoa Lư mà anh tham gia đạt đúng tiến độ.

Bà Tống Thị Ngân, phường Hoa Lư bộc bạch: "Cả đời tôi chỉ mơ có được một mái nhà không dột nát, sập xệ để ở. Nhờ sự giúp đỡ của cấp chính quyền địa phương, trong đó có sự chung tay phần lớn của anh Lê Minh Thọ mà giờ đây tôi có một căn nhà mới khang trang, không còn lo nắng đến mặt mưa đến đầu. Giấc mơ tưởng chừng lớn lao đó với tôi giờ đã thành hiện thực ngoài cả mong đợi".

Lãnh đạo thành phố Hoa Lư (nay là phường Hoa Lư) chia sẻ, nhờ có sự chung tay của anh Lê Minh Thọ, địa phương đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn theo đúng tiến độ đề ra.

"Anh Lê Minh Thọ cùng cộng sự đã không quản công sức và vật chất, ngày đêm chung sức hỗ trợ địa phương tại từng căn nhà, các tổ thợ đã làm việc không kể ngày đêm, nắng mưa để những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn sớm có nhà mới để ở", vị lãnh đạo nói.

Với những đóng góp của mình trong các hoạt động từ thiện, đặc biệt là dấu ấn trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Lê Minh Thọ đã được Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) mời tham dự chương trình gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”. Những chia sẻ của anh tại buổi giao lưu khiến nhiều người bất ngờ và nể phục tấm lòng cao cả của anh và gia đình.

Từ những việc thiết thực, anh Lê Minh Thọ cũng được các cấp, các ngành, địa phương tặng nhiều giấy khen, và đặc biệt được tỉnh Ninh Bình đề xuất lên Trung ương tặng Bằng khen… Đó là niềm cổ vũ tinh thần và truyền động lực cho chàng trai “nghiện” làm từ thiện như anh, để anh tiếp tục chung tay vào các dự án cộng đồng khác trong tương lai.

Nội dung: Thái Bá

16/08/2025 - 08:11