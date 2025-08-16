Huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt vụ cháy chợ Tam Nông

Sáng 16/8, Công an xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, thống kê thiệt hại từ vụ cháy chợ thực phẩm Tam Nông xảy ra vào tối qua.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh cắt từ clip).

Theo báo cáo nhanh, vào lúc 21h50 ngày 15/8, Công an xã Tràm Chim nhận được tin báo về vụ cháy tại khu vực chợ thực phẩm Tam Nông, thuộc xã Tràm Chim.

Ngay lập tức, Công an xã Tràm Chim đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã, cùng các phương tiện và trang thiết bị chữa cháy đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Đến 22h15 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do thời điểm nhận tin báo, đám cháy đã bùng phát lớn và các tài sản bên trong chủ yếu là vật liệu dễ cháy (kinh doanh tạp hóa, đồ nhựa...), đã gây thiệt hại cho 31 ki ốt. Trong đó, 10 ki ốt bị thiệt hại nặng. Mức độ thiệt hại cụ thể vẫn chưa được xác định do chưa làm việc được với các chủ ki ốt.

Hiện tại, Công an xã Tràm Chim tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, dập tắt các đám cháy còn âm ỉ để tránh tái phát, đồng thời bảo vệ hiện trường và làm việc với các hộ tiểu thương để thống kê thiệt hại.