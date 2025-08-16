Lý do cảnh sát có mặt đúng lúc trong vụ sàm sỡ tại ga metro TPHCM

Liên quan đến vụ người đàn ông sàm sỡ cô gái trên tàu điện Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM), đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) chia sẻ với phóng viên Dân trí về tình tiết sự việc.

Theo đó, gã đàn ông có hành vi sàm sỡ đã bị phát giác khi đang ngồi trên tàu. Đoàn tàu lúc này thực hiện lộ trình về ga cuối Bến Thành.

Nhờ túc trực tại nhà ga, cảnh sát cơ động nhanh chóng khống chế kẻ biến thái (Ảnh: Tiêu Lạc).

Khi cửa tàu vừa mở, người đàn ông chạy vụt ra ngoài, tìm đường lẩn trốn trong khi nữ hành khách hô hoán, truy đuổi từ phía sau. Kẻ biến thái sau đó chạy vào nhà vệ sinh nhưng không thoát được sự truy đuổi của lực lượng công an.

Đại diện HURC1 cho biết nữ hành khách trong vụ việc đã bình tĩnh, xử lý tốt. "Vừa gặp nhân viên là bạn ấy la lên. Lúc ấy ở nhà ga cũng có tổ cảnh sát cơ động đang tuần tra. Tất cả đều ập vào và người kia bị bắt ngay", vị này cho biết.

Theo đại diện HURC1, việc tổ cảnh sát cơ động có mặt tại nhà ga không phải tình cờ. Họ luôn túc trực ở đó theo quy chế phối hợp giữa công ty vận hành metro và công an địa phương.

Trước đó, HURC1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Công an TPHCM và Công an phường Bến Thành đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự.

Tại tuyến tàu điện Bến Thành - Suối Tiên, nhân viên phụ trách an toàn luôn túc trực tại ke ga (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài ra, nhân viên metro cũng sẵn sàng hỗ trợ khi hành khách gặp tình huống xấu. Tại ga tàu có 2 vị trí quan trọng là nhân viên phụ trách vé và nhân viên phụ trách an toàn. Trong đó, nhân viên phụ trách an toàn luôn túc trực ở ke ga. Nhân viên bảo vệ cũng được bố trí trên tàu.

Hôm 14/8, khi sự việc xảy ra, nhân viên an toàn tại ke ga đã nhanh chóng phối hợp với tổ cảnh sát cơ động để khống chế đối tượng, bàn giao cho Công an phường Bến Thành xử lý.

Trong tình huống bị quấy rối trên tàu điện, HURC1 khuyến cáo hành khách giữ bình tĩnh, tạo khoảng cách an toàn, không tự ý đối đầu nếu đối tượng có dấu hiệu manh động.

Hành khách hô to cầu cứu, thu hút sự chú ý của người xung quanh và nhân viên an ninh; báo ngay cho nhân viên nhà ga, bảo vệ trên tàu hoặc thiết bị liên hệ khẩn cấp tại ga qua đường dây nóng 028 7300 3885.