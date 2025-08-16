Áp thấp nhiệt đới có thể hình thành trong hôm nay, nhiều nơi mưa rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông dự báo sẽ di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay.

Dự báo ngày và đêm 16/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Theo dự báo, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, và toàn bộ khu vực Bắc, giữa, Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 3,5m.

Áp thấp nhiệt đới có thể hình thành trên Biển Đông trong hôm nay (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ngày và đêm 17/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) ban ngày có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, về đêm gió giảm dần.

Bên cạnh đó, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Trên đất liền, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo, từ ngày 16/8 đến đêm 17/8, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày và đêm 17/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Dự báo xa hơn, theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày và đêm 18/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều địa phương vùng núi phía Bắc và miền Trung.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Bộ này đề nghị các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.