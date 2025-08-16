Trung Quốc “tung chiêu”, quyết tâm thu hút nhân tài trên thế giới

Trung Quốc sẽ chính thức bắt đầu cấp visa K từ ngày 1/10. Động thái này nằm trong chiến lược thúc đẩy đổi mới công nghệ và tự chủ khoa học tại đất nước tỷ dân.

Theo thông báo của nhà chức trách Trung Quốc, các chuyên gia trẻ hoạt động trong nhóm ngành STEM đáp ứng đủ điều kiện, sẽ có thể nộp đơn xin visa K theo quy định mới về nhập cảnh tại Trung Quốc.

Trung Quốc đang tiến hành hàng loạt chương trình và chính sách để hấp dẫn nhân tài ngành STEM trên thế giới (Ảnh minh họa: SCMP).

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, visa K sẽ ưu tiên dành cho các chuyên gia nước ngoài tốt nghiệp từ những trường đại học hoặc viện nghiên cứu danh tiếng trên thế giới, hoặc đang công tác tại các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu uy tín.

Thông tin chi tiết về điều kiện để được nhận visa K sẽ được đăng tải trên website của các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trong thời gian tới đây.

Visa K chỉ yêu cầu về độ tuổi, trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc, ngoài ra, visa K không bắt buộc người xin visa phải có hợp đồng tuyển dụng hay được đơn vị nào tại Trung Quốc đề nghị hợp tác. Quy trình xin cấp visa K được cho là sẽ khá đơn giản.

Theo CCTV, visa K có nhiều sự thuận tiện hơn các loại visa thông thường hiện có, xét về số lần nhập cảnh, thời hạn hiệu lực và thời gian lưu trú.

Trung Quốc đang đặt mục tiêu đến năm 2035, quốc gia này sẽ trở thành siêu cường công nghệ hàng đầu trên thế giới. Vì vậy, Chính phủ Trung Quốc xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt trong công cuộc đạt được mục tiêu này.

Hàng loạt chương trình đã được Trung Quốc tiến hành để thu hút các nhà nghiên cứu tài năng trên thế giới tới làm việc tại Trung Quốc, đồng thời khuyến khích các nhà khoa học và kỹ sư người Trung Quốc đang công tác ở nước ngoài trở về quê hương cống hiến.

Các trường đại học hàng đầu Trung Quốc đang đưa ra mức lương thưởng rất cạnh tranh để thu hút nhân tài từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Trong khi đó, tại Mỹ, không ít nhà khoa học đang phải đối mặt với tình trạng bị cắt giảm tiền tài trợ nghiên cứu đến từ nguồn ngân sách liên bang.