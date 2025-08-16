Cấm xe tải vào làn 1 cao tốc: Giao thông thông suốt, tốc độ ổn định

Ngày 15/8, trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Hà Nội – Hải Phòng bắt đầu thí điểm việc cấm ô tô tải lưu thông ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa).

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), việc triển khai thí điểm cấm xe tải lưu thông ở làn 1 đánh dấu bước thay đổi lớn trong phương án tổ chức giao thông trên hai tuyến cao tốc huyết mạch này.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, trong ngày đầu thí điểm phần lớn xe tải đã chấp hành nghiêm túc việc không lưu thông ở làn 1, giữ khoảng cách an toàn và di chuyển ổn định ở các làn còn lại.

Nhờ đó dòng xe con ở làn 1 di chuyển liên tục, hạn chế được tình trạng phanh gấp, chuyển làn đột ngột vốn dễ dẫn đến va chạm trước đây. Trên các camera giám sát cho thấy làn 1 thông thoáng, hầu hết chỉ có xe con lưu thông với tốc độ ổn định.

Ngày đầu thí điểm đã cho thấy tín hiệu tích cực, giao thông thông suốt, tốc độ ổn định, và quan trọng nhất là sự đồng thuận của những người trực tiếp cầm lái.

Theo ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, nhiều năm qua, việc xe tải và xe con cùng lưu thông ở làn 1 gây ra những xung đột tiềm ẩn.

"Xe tải thường có tốc độ thấp hơn nên khi vào làn 1 sẽ buộc các xe con chạy nhanh phải chuyển làn liên tục, làm tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc cục bộ.

Việc phân làn hợp lý, dành làn 1 cho xe con và một số phương tiện đặc thù có tốc độ cao, sẽ tạo luồng giao thông mạch lạc hơn. Đây là cách mà nhiều quốc gia áp dụng để tối ưu năng lực khai thác cao tốc. Chúng tôi coi đây là bước thử nghiệm quan trọng trước khi triển khai chính thức từ 14/9”, ông Nguyễn Tiến Hồng nói.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong ngày đầu cấm ô tô tải vào làn 1 (Ảnh: Khánh Hồng).

Ông nhấn mạnh, thời gian thí điểm một tháng là cơ hội để các đơn vị quản lý, lực lượng chức năng và tài xế làm quen, đồng thời để cơ quan quản lý đánh giá, điều chỉnh nếu có bất cập.

Phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến của lái xe, doanh nghiệp và người dân để phương án chính thức vừa an toàn vừa khả thi.

“Chúng tôi đặt mục tiêu bảo đảm an toàn, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông. Nếu mô hình này thành công, có thể nhân rộng ra các tuyến cao tốc khác trong cả nước”, ông Nguyễn Tiến Hồng nói và khẳng định trong thời gian thí điểm sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ người dân, doanh nghiệp và lực lượng chức năng để điều chỉnh cho phù hợp.

Các tài xế đều tuân thủ đi đúng làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong ngày đầu thí điểm (Ảnh: Nguyễn Dương).

Mục tiêu của việc cấm ô tô tải tại làn 1 trên 2 cao tốc trên là giảm ùn tắc, phòng tránh tai nạn và bảo đảm lưu thông thuận tiện, an toàn trên các tuyến cao tốc trọng điểm.

Theo ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, tỷ lệ xe con trên tuyến chiếm tới 70–80%.

Ông Oánh đánh giá, khi làn 1 được dành riêng cho xe con, tốc độ và sự an toàn được cải thiện rõ rệt. Xe tải và xe khách vẫn có làn phù hợp để di chuyển, hạn chế được việc các xe phải đổi làn nhiều lần.

Được biết trước khi thí điểm cấm ô tô tải ở làn 1 đơn vị quản lý tuyến đã lắp đặt biển báo theo quy định mới từ trước đó, đồng thời thông tin liên tục trên hệ thống loa phát thanh ở các trạm thu phí để tài xế nắm rõ.

Ông Trịnh Quang Mộng, Phó Trưởng phòng Quản lý vận hành, Công ty Quản lý vận hành đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cho biết việc thay biển báo, sơn kẻ đường được triển khai gấp rút.

“Tuyến dài và nhiều giá long môn nên mất thời gian, nhưng chúng tôi sẽ hoàn tất trong ngày 16-8. Quan trọng là mọi thứ phải đúng quy chuẩn, giúp tài xế dễ nhận biết ngay khi lên đường”, ông Mộng nói.

Ông Nguyễn Đình Hào, lái xe Công ty vận tải xe khách Hoàng Long, cho rằng quy định cấm xe tải lưu thông ở làn 1 trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Hà Nội – Hải Phòng tuy có thể khiến thời gian di chuyển của xe khách kéo dài hơn đôi chút do phải điều tiết tốc độ phù hợp với dòng phương tiện, nhưng đổi lại sẽ an toàn hơn cho hành khách.

Ông phân tích, trước đây việc xe tải chạy ở làn 1 với tốc độ chậm hoặc bất ngờ chuyển làn khiến xe khách nhiều lần phải xử lý tình huống gấp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

“Với quy định mới, khoảng trống an toàn được đảm bảo, lái xe có tầm quan sát tốt hơn và chủ động xử lý các tình huống trên đường. Hành khách có thể yên tâm hơn dù quãng đường mất thêm vài phút”, ông Hào chia sẻ.