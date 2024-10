Nước biển tràn bờ gây ngập, người dân Huế ôm thú cưng hối hả chạy lũ

Sáng 27/10, do ảnh hưởng của bão Trà Mi (bão số 6), khu vực biển Thuận An (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) có mưa to, kèm gió giật mạnh khiến sóng biển dâng cao, tràn qua bãi tắm phường Thuận An (thành phố Huế) và xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nước biển chảy qua rừng phòng hộ phía sau 2 bãi tắm Thuận An và Phú Thuận, tràn lên tuyến quốc lộ 49B rồi chảy vào phá Tam Giang.

Ông Nguyễn Thại (65 tuổi, trú tại tổ dân phố Hải Thành, phường Thuận An, thành phố Huế), cho biết từ sau trận lũ lịch sử năm 1999 đến nay, khu vực này mới ghi nhận nước biển dâng cao và gây ngập sâu đến vậy.

Nước biển dâng cao làm ngập cục bộ khu dân cư tại tổ dân phố Hải Thành (phường Thuận An), khiến người dân không kịp trở tay.

Bà Lê Thị Hạnh, người dân tổ dân phố Hải Thành cho biết nước lên quá nhanh và ngập sâu đến ngang ngực nên gia đình bà không kịp dọn dẹp tài sản, phải sơ tán khẩn cấp.

Nhiều người dân trong lúc chạy lũ không quên những chú chó cưng của gia đình.

Bão Trà Mi khiến khu bãi tắm Phú Thuận và Thuận An thêm đổ nát, khi trước đó đoạn bờ biển này đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Rác thải bủa vây người dân tại tổ dân phố Hải Thành, phường Thuận An, thành phố Huế.

Tại nhiều tuyến đường và khu dân cư khác của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị ngập sâu cục bộ do ảnh hưởng của bão Trà Mi.

Cây xanh bật gốc, đổ gãy ở nhiều tuyến đường tại Thừa Thiên Huế.

Cây xanh mới trồng bật gốc, nằm la liệt dọc tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An, tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 370 tỷ đồng.