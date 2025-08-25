Khởi tố hai chú cháu ở Hải Phòng tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 25/8, VKSND TP Hải Phòng cho biết, ngày 4/8 Tuấn mua một túi ma túy giá 600 nghìn đồng, gồm methamphetamine và morphine. Sau khi sử dụng hết morphine, Tuấn cất giữ phần methamphetamine còn lại.

Hai đối tượng Bùi Anh Tuấn (trái) và Bùi Văn Vang (Ảnh: VKS cung cấp).

Tối cùng ngày, Vang chuẩn bị dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Tuấn sau đó rủ Vang cùng dùng số methamphetamine tại phòng ngủ của Vang.

Đến sáng 9/8, Công an xã Nguyên Giáp mời cả hai lên làm việc. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy họ đều dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.