Bưu điện Việt Nam và Cảng Hàng không ký kết thỏa thuận hợp tác

Vietnam Post cùng bề dày 80 năm phát triển - hiện là doanh nghiệp sở hữu hạ tầng bưu chính lớn nhất quốc gia. Bước vào kỷ nguyên số, Vietnam Post đang bứt phá để trở thành doanh nghiệp logistics hàng đầu, chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình bưu chính truyền thống sang cung ứng giải pháp chuyển phát nhanh và logistics toàn diện. Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Bưu điện Việt Nam cũng đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số để trở thành doanh nghiệp bưu chính công nghệ.

Lãnh đạo hai doanh nghiệp ký kết thoả thuận hợp tác (Ảnh: Vietnam Post).

Phát huy lợi thế 13.000 điểm phục vụ phủ rộng đến tận vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hệ thống kho bãi hiện đại, trung tâm khai thác vận chuyển trải dài theo trục các vùng kinh tế trọng điểm, cùng nguồn nhân lực dày dạn kinh nghiệm, Vietnam Post ngày càng khẳng định vị thế tiên phong trong việc kiến tạo những giải pháp logistics thông minh, đồng bộ và gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trong khi đó, ACV giữ vai trò trụ cột trong quản lý và khai thác hạ tầng hàng không của Việt Nam, hiện quản lý và khai thác 22 sân bay trên cả nước (gồm 10 sân bay quốc tế và 12 sân bay nội địa). Với hệ thống sân bay ngày càng hiện đại và không ngừng được mở rộng, ACV là cửa ngõ kết nối quan trọng của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.

Toàn cảnh lễ ký kết (Ảnh: Vietnam Post).

Theo thỏa thuận hợp tác, hai doanh nghiệp đầu ngành sẽ tận dụng tối đa lợi thế cốt lõi để cùng kiến tạo hệ sinh thái logistics hiện đại và toàn diện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam.

Vietnam Post sẽ phối hợp cùng ACV khai thác hạ tầng tại các cảng hàng không hiện có để triển khai chuỗi dịch vụ logistics, bao gồm vận chuyển, lưu trữ, xử lý và phân phối hàng hóa. Đồng thời, hai bên cũng sẽ cùng nghiên cứu, đầu tư phát triển hạ tầng tại các dự án cảng hàng không mới, đặc biệt là hệ thống kho bãi, trung tâm logistics và trạm phân phối gắn liền với sân bay - những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hiện đại.

Trên cơ sở đó, Vietnam Post sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và nguồn nhân lực nhằm khai thác hiệu quả dịch vụ logistics hàng không. ACV sẽ phối hợp cùng Vietnam Post trong việc khai thác, phát triển hạ tầng logistics tại các cảng hàng không, hướng tới mô hình vận hành đồng bộ, an toàn và hiện đại.

Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Vietnam Post).

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh, sự hợp tác với Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn liền với chiến lược phát triển của Bưu điện Việt Nam.

“Lễ ký kết hôm nay mở ra sự phối hợp toàn diện, sâu rộng hơn trong thời gian tới, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước cũng như kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thỏa thuận không chỉ khẳng định quyết tâm của hai doanh nghiệp tiên phong, mà còn mở ra cơ hội dẫn dắt và đổi mới mô hình logistics toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa Bưu điện Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế”, ông Hào khẳng định.

Đại diện Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), ông Nguyễn Cao Cường - Phó tổng giám đốc cho biết: “Bưu điện Việt Nam là đối tác rất quan trọng của ACV. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, sự hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam và ngành hàng không nói chung, ACV nói riêng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới. Với vị thế doanh nghiệp bưu chính quốc gia của Bưu điện Việt Nam, kết hợp cùng hạ tầng hàng không của ACV, mối quan hệ hợp tác này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của hai doanh nghiệp, mà còn đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của đất nước”.

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Nguyễn Cao Cường phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Vietnam Post).

Thỏa thuận hợp tác là bước khởi đầu quan trọng để Vietnam Post và ACV phát huy thế mạnh riêng, đồng thời kết hợp thành sức mạnh cộng hưởng giữa hai hệ thống hạ tầng trọng yếu: Mạng lưới bưu chính quốc gia và mạng lưới cảng hàng không toàn quốc. Qua đó, hình thành nền tảng logistics hàng không - bưu chính hiện đại, quy mô, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và khẳng định vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.