Nghi bị điện giật, người đàn ông rơi từ trụ điện xuống đất ở Đồng Nai

Trưa 25/8, nhiều người ở phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ), nghe tiếng nổ lớn nên ra ngoài kiểm tra.

Lúc này, họ phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới vỉa hè, bị bỏng toàn thân. Người dân đã sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân và trình báo lực lượng chức năng địa phương.

Nạn nhân bị rơi từ trên cao xuống đất trong tình trạng bị bỏng ở nhiều nơi trên cơ thể (Ảnh: Hiếu B.P.).

Nhận tin báo, nhân viên điện lực có mặt để cắt điện, đảm bảo an toàn cho người dân. Nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng, nguy kịch.

Tại hiện trường, một cây thang vẫn còn đặt ở trụ điện, nhiều dây cáp rơi vương vãi dưới mặt đường. Lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.