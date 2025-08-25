Trịnh Linh Giang lỡ 2 chức vô địch đầy tiếc nuối tại Hong Kong Open

Bước vào trận chung kết đơn nam gặp đối thủ là tay vợt đội chủ nhà Jack Wong, Linh Giang nhập cuộc đầy tự tin và dẫn 3-0, rồi 7-3, trước khi thua ngược 9-11 trong set đầu.

Trịnh Linh Giang trong trận chung kết đơn nam Pro với Jack Wong tại Hong Kong Open 2025 (Ảnh: PPA).

Bước sang set đấu thứ 2, tay vợt Việt Nam vẫn tràn đầy khí thế khi dẫn trước đối thủ 6-0 rồi giành chiến thắng với tỷ số 11-4 khiến cuộc đối đầu trở nên căng thẳng.

Trong set quyết định, nhờ tâm lý sân nhà Jack Wong đã khởi đầu vô cùng thuận lợi và nhanh chóng dẫn trước 6-0. Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, Trịnh Linh Giang đã thể hiện bản lĩnh bằng cách thay đổi chiến thuật.

Tay vợt của Việt Nam chủ động cài những cú bóng ngắn vào "bếp" (khu vực gần lưới), buộc Wong phải di chuyển liên tục. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khi Linh Giang lật ngược thế cờ, dẫn lại 9-6, buộc đối thủ phải xin hội ý y tế.

Quay trở lại trận đấu, Trịnh Linh Giang bất ngờ đánh mất phong độ, liên tiếp mắc lỗi và để Jack Wong dẫn ngược 10-9. Ở điểm quyết định, tay vợt Việt Nam dồn bóng về phía thuận tay của Wong, tạo cơ hội cho đối thủ dứt điểm nhanh trên lưới.

Thua cuộc với tỷ số 9-11, Linh Giang chỉ biết ôm đầu thất vọng, trong khi Wong vỡ òa trong niềm vui chiến thắng trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Sau thất bại cay đắng ở chung kết đơn nam Pro, Trịnh Linh Giang dường như bị ảnh hưởng rõ rệt. Anh tiếp tục lỡ hẹn với ngôi vương ở chung kết đôi nam nữ Pro, khi cùng người đồng đội Connie Lee thua cặp Aiko Yoshitomi và Robert Stirling với tỷ số 1-11, 7-11.

Mặc dù không thể lên ngôi ở bất kỳ nội dung nào, Trịnh Linh Giang vẫn trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên lọt vào chung kết hai nội dung ở cấp độ Pro của hệ thống PPA Tour châu Á. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng của pickleball trong nước đang ngày một phát triển.