Khoảnh khắc cán bộ xã vượt lũ dữ đưa dân bản đến nơi an toàn

Một đoạn video ghi lại cảnh cán bộ xã Nhôn Mai (Nghệ An) ngày 24/8 vượt lũ đưa dân bản Phá Mựt đến nơi an toàn được lan truyền trên mạng, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Nội dung video ghi lại hình ảnh những cán bộ lần từng bước lội qua dòng nước lũ đục ngầu nguy hiểm để đưa dân ra nơi an toàn.

Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai - cho biết, trong đợt sơ tán lần này, xã phải huy động tối đa lực lượng xuống các bản để vận động, hỗ trợ nhân dân.

Cán bộ xã vượt lũ dữ đưa dân bản đến nơi an toàn (Video: Nguyễn Viết).

“Chúng tôi đã cử cán bộ xuống toàn bộ 21 bản để phối hợp với ban quản lý bản trực tiếp di dời dân. Phương châm là không để bất kỳ ai ở lại vùng nguy hiểm”, ông Thái nói.

Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai chia sẻ thêm: “Mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở và lũ quét luôn rình rập, vì thế toàn bộ gần 1.000 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn”.

Theo báo cáo của UBND xã Nhôn Mai, chiều 23, 24/8, chính quyền địa phương phối hợp với công an, bộ đội biên phòng và lực lượng dân quân đã tổ chức sơ tán người dân ở các bản có nguy cơ cao đến nơi an toàn nhất.

Trong đó, bản Phá Mựt có 85 nhân khẩu được đưa đến khu vực hội chợ xã; 17 hộ khác cũng được di chuyển về chợ trung tâm xã. Người dân ở các bản Piêng Cọc, Xói Voi, Huồi Tố 2 cùng hàng trăm hộ dân tại các điểm xung yếu khác được sơ tán đến nhà cộng đồng, trường học, trụ sở xã.

Nhôn Mai là xã biên giới đặc biệt khó khăn, vừa trải qua trận lũ quét cuối tháng 7, chịu thiệt hại nặng nề. Khi địa phương còn chưa kịp khắc phục hậu quả, nay lại tiếp tục hứng chịu mưa lớn do hoàn lưu bão Kajiki.