Chiến hạm được ví như "kẻ hủy diệt trên biển" của Nga

Chiến hạm Admiral Amelko (Ảnh: Eurasian Times).

Tàu Admiral Amelko thuộc dự án 22350, còn được gọi là lớp Gorshkov, đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Severnaya ở St. Petersburg vào giữa tháng này.

Tại buổi lễ, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, nói: “Chiếc khu trục hạm này sở hữu đầy đủ năng lực tác chiến và có thể thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ của một tàu đa nhiệm, cả ở vùng biển gần và vùng biển xa".

Admiral Amelko là một trong các chiến hạm lớp Gorshkov, lớp tàu chiến đại dương duy nhất được Nga phát triển và chế tạo sau khi Liên Xô tan rã.

Ba tàu khác thuộc lớp này, Admiral Gorshkov, Admiral Kasatonov và Admiral Golovko, đã đưa vào biên chế. Admiral Amelko dự kiến sẽ được bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương trước năm 2027. Ba tàu khu trục khác cũng đang được đóng, gồm Admiral Chichagov, Admiral Yumashev và Admiral Spiridonov.

Những tàu khu trục tên lửa đa năng này có thể thực hiện các nhiệm vụ như tấn công tầm xa và tác chiến chống ngầm (ASW), được thiết kế để nâng cao khả năng tác chiến biển của Nga.

Đây là lý do chuyên gia Nga Alexander Stepanov, thuộc Viện Luật và An ninh Quốc gia thuộc Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính Công của Tổng thống Nga, gọi con tàu là “kẻ hủy diệt trên biển”.

“Các tàu khu trục Project 22350 mang theo vũ khí tên lửa chính xác cao, không chỉ Kalibr (tên lửa hành trình) mà còn cả Zircon (siêu vượt âm). Con tàu là một kẻ hủy diệt trên biển, một chiến binh vạn năng có thể săn lùng tàu ngầm hạt nhân của đối phương từ khoảng cách an toàn", ông Stepanov cho biết.

Chuyên gia này giải thích rằng tàu Project 22350 là một nền tảng phóng theo mô-đun có thể đảm nhiệm vai trò xác định và tấn công các mục tiêu ưu tiên ở khu vực ven biển cũng như các thành phần của cụm tác chiến tàu sân bay, như tàu sân bay.

Các quan chức và chuyên gia quân sự Nga nhiều lần khẳng định các tàu khu trục Project 22350 được kỳ vọng sẽ trở thành tàu chiến tiên tiến nhất trong hải quân Nga ở cùng phân khúc.

Chuyên gia Stepanov cho biết, tàu được trang bị 24 hệ thống phóng thẳng đứng đa năng trên tàu, đồng thời nhấn mạnh các tàu Project 22350 loạt thứ 2 sẽ có 32 ống phóng, còn các tàu Project 22350M tiên tiến hơn sẽ mang ít nhất 48 ống phóng.

Ngoài ra, chuyên gia quân sự này cho biết các ống phóng này được thiết kế để triển khai tên lửa chống hạm siêu vượt âm Zircon với tầm hoạt động 400-1.500km, có thể xuyên thủng hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa ven biển của đối phương.

Hiện tại, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, đóng tại Vladivostok, vận hành cả tàu thời Liên Xô lẫn tàu hiện đại, trong đó các tàu lớp Gorshkov như Admiral Amelko là những tàu chiến mặt nước tiên tiến nhất.

Việc đưa Admiral Amelko vào biên chế có thể tăng cường đáng kể năng lực hải quân Nga ở Thái Bình Dương, đặc biệt nhờ kho vũ khí siêu vượt âm và tính năng đa nhiệm.

Được đặt theo tên Đô đốc Nikolai Amelko, một chỉ huy hải quân Liên Xô xuất sắc, con tàu mang thiết kế cốt lõi của Project 22350 được phát triển để thay thế các tàu lỗi thời thời Liên Xô, gồm lớp Krivak và Neustrashimy.

Cục thiết kế Severnoye phê duyệt bản thiết kế từ năm 2003, nhằm chế tạo các chiến hạm thích ứng có thể hoạt động ở vùng biển đại dương và xa bờ.

Theo báo cáo, dự án gặp trở ngại do các lệnh trừng phạt buộc Nga phải tự chủ về hệ thống động lực, hiện do tổ hợp động cơ diesel – turbine khí kết hợp (CODAG) M55R nội địa của NPO Saturn cung cấp, khiến Admiral Amelko trở thành nền tảng mạnh mẽ hơn các tiền nhiệm.

Về phòng không, Admiral Amelko được trang bị 32 ống phóng thẳng đứng (VLS) dành cho hệ thống Poliment-Redut, nâng cấp so với các tàu trước, tăng khả năng đánh chặn mục tiêu trên không và tên lửa đạn đạo.

Các tên lửa gồm 9M96DM với tầm bắn tới 150km và độ cao tối đa 35km, và 9M100 có tầm 10-15km, độ cơ động cao để đối phó các mối đe dọa bay thấp như tên lửa hành trình.

Poliment-Redut được thiết kế để đối phó nhiều mối đe dọa, gồm tiêm kích, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cung cấp phòng thủ nhiều lớp cho tàu khu trục và các tàu khác trong biên đội.

Ngoài ra, tàu được tích hợp radar mạng pha chủ động Poliment 5P-27, cho khả năng bao quát 360 độ và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu.

Đặc tính tàng hình cũng được áp dụng trong thiết kế để giảm diện tích phản xạ radar, khó bị phát hiện hơn. Tàu có nhà chứa và sàn đáp cho trực thăng Ka-27, Ka-29 hoặc Ka-31, phục vụ trinh sát và tác chiến chống ngầm.

Nhờ các tính năng này, tàu có thể tấn công hiệu quả tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay và mục tiêu trên đất liền. Khả năng sống sót còn được tăng cường bằng các hệ thống tác chiến điện tử (EW) và biện pháp đối phó như hệ thống 5P-42 Filin.

Admiral Amelko có lượng giãn nước đầy đủ 5.400 tấn và giãn nước chuẩn khoảng 4.500 tấn. Tàu có tốc độ khoảng 53,7km/h và tầm hoạt động 8.334km.