Ngắm cầu Rạch Miễu 2 gần 7.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Dù chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là đến thời điểm khánh thành (ngày 19/8), cầu Rạch Miễu 2 đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân Đồng Tháp và Vĩnh Long. Họ háo hức đến check-in, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi cây cầu chính thức đi vào hoạt động.

Ngắm cầu Rạch Miễu 2 vốn hơn 6.800 tỷ đồng từ trên cao

Tại cù lao Thới Sơn, không khí càng thêm sôi động khi rất đông người dân tập trung lên cầu để chụp ảnh cùng công trình trọng điểm này.

Anh Nguyễn Minh Long (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ niềm vui: "Mấy ngày nay, khi cầu Rạch Miễu 2 đã xây xong, tôi thường đưa vợ con đi ngắm cầu vào lúc xế chiều. Nhiều người cũng như tôi, họ đưa gia đình hoặc đi cùng bạn bè đến quay phim, chụp ảnh".

Anh Long nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình: "Công trình là niềm mong chờ của hàng triệu người dân ở ĐBSCL vì những năm qua cầu Rạch Miễu thường xuyên ùn tắc vào dịp lễ, Tết lẫn ngày cuối tuần thậm chí giờ cao điểm trong tuần, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, bán buôn của mọi người. Có cầu mới ai cũng háo hức vì không lo kẹt xe nữa, đường về nhà cũng nhanh hơn".

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km, trong đó 7,95km đi qua tỉnh Đồng Tháp và 9,65km qua tỉnh Vĩnh Long. Sau hơn 3 năm thi công, công trình sẽ chính thức khánh thành vào sáng mai, đáp ứng sự mong chờ của hàng triệu người dân vùng đất Chín Rồng.

Công trình bao gồm cầu dây văng Rạch Miễu 2 dài 1,97km với cầu chính dây văng dài 0,51km, cầu Mỹ Tho dài 0,45km và đường dẫn dài 15,15km đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 6.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điểm đầu của dự án cầu Rạch Miễu 2 nằm tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối dự án tại Km16+660 quốc lộ 60, cách mố phía bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Phần cầu Rạch Miễu 2 nổi bật với cầu chính dây văng dài 0,51km, khổ thông thuyền tổng bề rộng 220m.

Với sự quan tâm của Chính phủ, cùng nỗ lực của chủ đầu tư và liên danh nhà thầu, công trình đã về đích trước 5 tháng so với kế hoạch đề ra.

Cầu mới giúp giảm tải cho cầu Rạch Miễu cũ, khơi thông vận tải hàng hóa, dịch vụ, du lịch. Tuyến quốc lộ 60 qua Rạch Miễu 2 trở thành trục song song với quốc lộ 1 và cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, kết nối các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp đến TPHCM và cảng biển nhanh hơn. Trước ngày 1/7, dự án đi qua địa phận tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. (Ảnh chụp từ bản đồ của chủ đầu tư).

Cầu Rạch Miễu 2 thông xe là sự kiện quan trọng, đảm bảo việc lưu thông cho người dân được an toàn, thuận tiện hơn.

Công trình còn được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hạ tầng giao thông cũng như kinh tế của vùng ĐBSCL.