Mưa từ sáng đến chiều, nhiều đường ở trung tâm Đồng Nai ngập sâu

Đến 15h30 ngày 21/8, dù mưa đã tạnh nhưng nhiều tuyến đường ở phường Phước Tân (Đồng Nai) vẫn còn ngập sâu.

Tại tuyến đường bê tông trong khu dân cư khu phố Hương Phước và Miễu (phường Phước Tân, Đồng Nai) nước vẫn ngập sâu từ 0,3m đến 0,6m.

Người dân cố vượt qua đoạn ngập nên xe bị chết máy, dắt bộ. Theo ghi nhận, dù trời đã tạnh nhưng nước mưa từ thượng nguồn vẫn còn đổ về khiến nước ngập vẫn chưa thể rút.

Trước đó, từ rạng sáng, một trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn các phường trung tâm TP Biên Hòa cũ, Đồng Nai ngập trong biển nước khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Các phường Long Bình, Long Hưng và Phước Tân (tỉnh Đồng Nai) là những khu vực ngập sâu. Nước mưa dâng cao, chảy xiết, tràn vào nhiều căn nhà ven đường và trong các hẻm nhỏ.

Nhiều hộ dân cho biết, nước bắt đầu dâng khi họ còn đang ngủ. Không ít gia đình rơi vào cảnh trở tay không kịp, đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt, giường chiếu bị ngâm trong nước, hư hỏng nặng.

Mưa lớn còn khiến nhiều ô tô đậu ngoài đường không kịp di chuyển, chấp nhận bị ngập nước, hư hỏng. Theo người dân, đây là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa tại khu vực trung tâm tỉnh Đồng Nai.

Mưa lớn, nước chảy xiết khiến nhiều bờ tường, hành lang bảo vệ dọc suối ở phường Phước Tân ngã đổ, hư hỏng.

Một dãy hàng rào bị dòng nước xô ngã tại khu phố Hương Phước (phường Phước Tân, Đồng Nai). Anh Trần Văn Hiếu (khu phố Miễu, phường Phước Tân, Đồng Nai), cho biết, mưa lớn bắt đầu từ 3h sáng. Trận mưa lớn, kéo dài khiến nước mưa thoát không kịp, cộng với nước lũ ở sông tràn vào khiến nhiều nhà bị ngập sâu.

"Đây là trận mưa lớn nhất trong năm nay. Do bất ngờ nên gia đình không kịp di dời tủ lạnh, xe máy điện lên chỗ cao", anh Hiếu chia sẻ.

Theo Trạm khí tượng thủy văn Đồng Nai, lượng mưa đêm qua đến 7h tại các trạm Bình Sơn 114mm, Biên Hòa 70mm, Long Thành 72mm, Xã Lộ 25 66mm, Cẩm Mỹ 62mm, Long Khánh 45mm, Trảng Bom 39mm, Hàng Gòn 34mm, Lâm San 32mm.