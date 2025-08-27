Lần đầu tiên Tổng Bí thư gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thời kỳ

Sáng 27/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-9/1/2026).

Trong ảnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự sự kiện.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng Bí thư chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội - những người đã đóng góp quan trọng, góp phần làm nên hành trình vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Tham dự cuộc gặp mặt có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề “Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển”.

Cuộc gặp mặt là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dấu mốc quan trọng đối với Quốc hội Việt Nam.

Sự kiện này cũng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm đối với những đóng góp to lớn, xuyên suốt của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường tới dự buổi gặp mặt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự sự kiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ông là đại biểu Quốc hội 4 khóa (X, XI, XII, XIII) và được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIII vào tháng 7/2011. Ông Nguyễn Sinh Hùng giữ cương vị này trong một nhiệm kỳ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ cùng trò chuyện tại buổi gặp mặt với Tổng Bí thư Tô Lâm.

80 năm qua, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nhà nước, để lại những dấu ấn quan trọng, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Góp vào thành tựu chung đó, có sự cống hiến trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm cao của các thế hệ đại biểu Quốc hội các thời kỳ.

Đại biểu Quốc hội các thời kỳ tới dự cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cuộc gặp mặt lần này là dịp để tri ân các thế hệ đại biểu Quốc hội, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, lan tỏa khát vọng đổi mới, chung tay xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại - vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ảnh: Phạm Thắng