Hồ chứa nước trăm tỷ ở Lâm Đồng nứt vỡ, nguy cơ "tiền mất, công trình nát"
(Dân trí) - Do ảnh hưởng sạt lở, nhiều hạng mục bê tông cốt thép của công trình hồ chứa nước Đông Thanh ở Lâm Đồng bị biến dạng, hư hỏng nghiêm trọng.
Vào tháng 7/2023, chỉ một năm sau khi khởi công, khu vực dự án hồ chứa nước Đông Thanh (xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra sụt lún và sạt trượt đất, gây hư hại đáng kể cho công trình.
Dự án hồ chứa nước Đông Thanh, được khởi công vào năm 2022, với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng và diện tích hơn 48ha đang đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến công trình và cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh.
Đến nay, sau hai năm, nhiều hạng mục bê tông cốt thép của hồ chứa đã bị biến dạng và hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, tràn xả lũ của công trình đã bị nứt gãy và xô lệch khỏi vị trí ban đầu.
Mối nối giữa hai khối bê tông của tràn xả lũ bị tách rời, khiến đất nền phía ngoài bị nước mưa xói mòn, tạo thành vách dựng cao gần 2m.
Tình trạng sạt trượt không chỉ ảnh hưởng đến công trình mà còn lan rộng ra khu vực dân cư xung quanh, đặc biệt là thôn Đông Anh.
Nhiều hộ dân đã phải chịu thiệt hại nặng nề. Điển hình là nền đường bê tông dày 10cm của một hộ dân bị nứt gãy với độ hở miệng vết nứt gần 20cm.
Căn "biệt thự" trị giá hơn 3 tỷ đồng của gia đình ông Nguyễn Văn Thắng đã trở nên xiêu vẹo, hoang tàn, với nhiều hạng mục đang dần nứt gãy và đổ sập. Ông Thắng đã phải chuyển đến nơi khác sinh sống để đảm bảo an toàn.
Trước tình hình này, lãnh đạo UBND xã Nam Ban cho biết địa phương đã lắp đặt bảng cảnh báo sạt lở và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất hồ sơ, thủ tục, thực hiện khu tái định cư cho 22 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự kiến, việc cấp đất tái định cư sẽ được giải quyết dứt điểm trong tháng 8 này.
Dự án hồ chứa nước Đông Thanh, do UBND huyện Lâm Hà (cũ) làm chủ đầu tư, được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2024, cung cấp nước tưới cho 700ha đất canh tác và nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân. Tuy nhiên, vào tháng 4/2024, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều sai phạm tại công trình này, bao gồm việc dự án chưa hoàn thành theo mục tiêu đề ra, UBND huyện Lâm Hà chưa phê duyệt giá đất tái định cư, và chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai.