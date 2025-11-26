Xác định kẻ đập phá mộ liệt sĩ ở Hải Phòng
(Dân trí) - Người đàn ông hơn 30 tuổi, có bệnh án tâm thần, nghi phạm gây ra hàng loạt vụ đập phá mộ tại xã Kiến Hải (Hải Phòng), trong đó có mộ anh hùng liệt sĩ Đổng Quốc Bình.
Ngày 26/11, trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Kiến Hải (Hải Phòng) cho biết người đàn ông hơn 30 tuổi, sống tại địa phương và có bệnh án tâm thần, là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ đập phá mồ mả thời gian qua. Trong đó có phần mộ anh hùng liệt sĩ Đổng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp.
Theo lãnh đạo xã Kiến Hải, từ tháng 7 đến tháng 8, người đàn ông này có nhiều hành vi mất kiểm soát, phá hoại mồ mả. Chính quyền địa phương đã làm việc với gia đình, vận động đưa đi điều trị. Tuy nhiên, bố mẹ người này đi lao động ở nước ngoài, còn người thân xin để điều trị tại nhà.
Thời gian gần đây, bệnh tình người đàn ông không thuyên giảm mà tiếp tục gây ra các vụ việc tương tự, ảnh hưởng an ninh trật tự. Chính quyền đang phối hợp cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn, vận động đưa người này đi kiểm tra sức khỏe và điều trị, vị lãnh đạo cho hay.
Ngày 25/11, xã Kiến Hải nhận tin báo phần mộ liệt sĩ Đổng Quốc Bình bị đập phá. Đoàn liên ngành đã đến hiện trường kiểm tra, Công an xã lập biên bản và xác minh vụ việc.
Lãnh đạo xã cho biết đã thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ và sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý, không để sự việc tái diễn.
Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đổng Quốc Bình sinh năm 1945, quê xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (nay là xã Kiến Hải). Ông nhập ngũ năm 1963, chiến đấu tại Tàu 122, Trung đoàn 171, Khu Tuần phòng 1 của Hải quân.
Ngày 5/8/1964, trong trận Mỹ đánh phá Bãi Cháy, dù bị thương nặng, ông vẫn tiếp tục chiến đấu, đẩy băng đạn ra khỏi đám cháy và tiếp đạn cho đồng đội. Ông hy sinh cùng ngày do vết thương quá nặng.
Ông được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba và năm 2018 được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hải Phòng có phường mang tên ông - phường Đổng Quốc Bình.