Xác định kẻ đập phá mộ liệt sĩ ở Hải Phòng

Ngày 26/11, trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Kiến Hải (Hải Phòng) cho biết người đàn ông hơn 30 tuổi, sống tại địa phương và có bệnh án tâm thần, là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ đập phá mồ mả thời gian qua. Trong đó có phần mộ anh hùng liệt sĩ Đổng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp.

Mộ liệt sĩ Đổng Quốc Bình bị đập phá (Ảnh: Đ.X.).

Theo lãnh đạo xã Kiến Hải, từ tháng 7 đến tháng 8, người đàn ông này có nhiều hành vi mất kiểm soát, phá hoại mồ mả. Chính quyền địa phương đã làm việc với gia đình, vận động đưa đi điều trị. Tuy nhiên, bố mẹ người này đi lao động ở nước ngoài, còn người thân xin để điều trị tại nhà.

Thời gian gần đây, bệnh tình người đàn ông không thuyên giảm mà tiếp tục gây ra các vụ việc tương tự, ảnh hưởng an ninh trật tự. Chính quyền đang phối hợp cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn, vận động đưa người này đi kiểm tra sức khỏe và điều trị, vị lãnh đạo cho hay.

Ngày 25/11, xã Kiến Hải nhận tin báo phần mộ liệt sĩ Đổng Quốc Bình bị đập phá. Đoàn liên ngành đã đến hiện trường kiểm tra, Công an xã lập biên bản và xác minh vụ việc.

Lãnh đạo xã cho biết đã thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ và sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý, không để sự việc tái diễn.