Hàng loạt địa phương ở TPHCM bắt đầu lắp đặt bảng tên phường mới

Những ngày này, nhiều trụ sở tại TPHCM đã tháo bảng tên cũ, lắp bảng tên mới tại trụ sở UBND các phường mới.

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề ngày 18/4, HĐND TPHCM đã thông qua phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết 35 của Quốc hội. Theo đó, 273 đơn vị hành chính được sáp nhập còn 102 phường, xã, thị trấn, tương ứng giảm 62,3%. Đây là bước đi chiến lược trong tiến trình tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa đô thị và xây dựng chính quyền số.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại số 6 Phan Đăng Lưu (trụ sở cũ của UBND quận Bình Thạnh), bảng tên ''Ủy ban nhân dân phường Bình Thạnh'' đã được gắn lên thay cho tên quận.

Nhiều phường mới đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, trong đó có việc lắp đặt biển tên, bảng hiệu để người dân dễ nhận diện, thuận tiện trong việc liên hệ, giao dịch hành chính.

Các biển tên này đều được thiết kế theo quy chuẩn của thành phố, đảm bảo tính thẩm mỹ, rõ ràng và dễ nhìn.

Đơn vị thi công đã hoàn thiện việc gắn tên mới. Trụ sở UBND quận 3 cũ sẽ là trụ sở phường Xuân Hòa.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM vừa có thông báo về địa điểm, số điện thoại đường dây nóng của bộ phận một cửa tại các sở, ngành, phường, xã, đặc khu của TPHCM mới. Dự kiến ngày 30/6, TPHCM tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập TPHCM mới, Đảng bộ TPHCM mới và lãnh đạo TPHCM mới.

Hiện tại, các đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện tháo dỡ bảng cũ để gắn tên mới.

Trụ sở UBND quận 1 đã được thay thế bảng tên thành trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Gòn, nhằm chuẩn bị cho lễ công bố thành lập phường, xã mới diễn ra vào sáng mai. Trước lễ công bố thành lập phường Sài Gòn, bảng tên mới sau khi lắp đặt được phủ lên bằng tấm vải đỏ để chuẩn bị cho buổi lễ (Ảnh: Trịnh Nguyễn - CTV).

Trụ sở phường Tân Định mới sẽ được đặt tại Quận ủy quận 1 (số 30 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1). Phường Tân Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tân Định, phường Đa Kao.

Phường Nhiêu Lộc thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 9, phường 11, phường 12, phường 14.

Ngoài ra, phường Xóm Chiếu cũng đã hoàn tất việc lắp đặt bảng tên. Phường Xóm Chiếu thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 13, phường 16, phường 18 và một phần phường 15.

Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau khi sắp xếp, còn 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã, 11 phường và 1 đặc khu Côn Đảo. Trong đó, siêu phường Bà Rịa mới được nhập lại từ các phường Phước Trung, Phước Nguyên, Long Toàn, Phước Hưng của thành phố Bà Rịa. UBND phường Bà Rịa (TPHCM) có trụ sở tại UBND thành phố Bà Rịa cũ. Đảng uỷ phường Bà Rịa sẽ được đặt tại trụ sở Thành uỷ Bà Rịa cũ (Ảnh: Phước Tuần).

Một số cơ quan trên địa bàn phường Bà Rịa mới cũng thay đổi bảng tên mới (Ảnh: Phước Tuần).

Theo ghi nhận, một số phường mới tại Bình Dương cũng đã thay đổi bảng tên phía trước cơ quan, thể hiện là phường thuộc TPHCM và đã bỏ tên thành phố cũ. Điển hình như phường Bình Dương, phường Thủ Dầu Một (TP Thủ Dầu Một)... Phường Bình Dương là phường trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Phường được sáp nhập từ 4 phường cũ là Hòa Phú, Phú Tân, Phú Mỹ, Phú Chánh. Phường Bình Dương có địa chỉ ở đường Võ Nguyên Giáp, khu phố 1, phường Bình Dương, TPHCM (Ảnh: Phạm Diện).

Phường Thủ Dầu Một trên cơ sở hợp nhất phường Phú Cường, Phú Thọ, Chánh Nghĩa, phường Hiệp Thành (các khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4), phường Chánh Mỹ (các khu phố Chánh Lộc 1, Chánh Lộc 2, Chánh Lộc 7) lấy tên là phường Thủ Dầu Một. Trụ sở phường đặt tại UBND TP Thủ Dầu Một (cũ), phường Phú Cường. Phường An Phú (TP Thuận An) được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Phú và các khu phố Bình Phước A, Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An). Trụ sở đặt tại UBND phường An Phú, đường ĐT743, khu phố 1A, phường An Phú. Bảng tên của phường đang được thay đổi và sẽ ra mắt vào ngày 30/6 (Ảnh: Phạm Diện).

Phường Dĩ An được thành lập sau khi hợp nhất các phường Dĩ An, An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp của TP Dĩ An (Bình Dương). Trụ sở phường Dĩ An mới sẽ được đặt tại trụ sở UBND TP Dĩ An, đây cũng là phường trọng điểm của địa bàn TP Dĩ An sau sáp nhập. Phường Dĩ An là phường đông dân nhất của tỉnh Bình Dương sau sáp nhập, với khoảng 230 ngàn người trên diện tích tự nhiên 21,375km² (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phường Lái Thiêu được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Lái Thiêu, phường Bình Nhâm và các KP Hòa Long, KP Tây của phường Vĩnh Phú, TP Thuận An (Bình Dương). Trụ sở phường Lái Thiêu được đặt tại UBND TP. Thuận An (cũ) (Ảnh: Xuân Đoàn).

Từ 1/7, TPHCM chính thức vận hành 102 đơn vị hành chính mới, thay cho 273 phường, xã cũ. Theo kế hoạch, toàn bộ các phường mới sẽ hoàn tất việc gắn biển tên trong tháng 7.