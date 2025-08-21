Cử nhân bỏ việc phòng lạnh về quê nuôi chồn, "bỏ túi" trăm triệu mỗi năm

Từng là kế toán với 8 năm kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng, anh Nguyễn Trọng Sơn (43 tuổi, trú tại khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) mạnh dạn từ bỏ công việc ổn định, về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi chồn hương, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, anh Sơn có 8 năm gắn bó với công việc kế toán tại thành phố biển. Dù công việc trong phòng lạnh với thu nhập khá ổn định, nhưng chi phí sinh hoạt cao nơi thành phố khiến anh không có dư dả.

Anh Nguyễn Trọng Sơn bỏ phố về quê nuôi chồn hương cho thu nhập 300-400 triệu đồng mỗi năm (Ảnh: Hùng Sương).

Năm 2016, anh quyết định nghỉ việc, trở về quê nhà vừa thử sức với công việc mới vừa có thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Ban đầu, anh Sơn mở dịch vụ Internet nhưng sau 3 năm, công việc quán "net" rơi cảnh ế ẩm do sự phát triển của các thiết bị điện tử cá nhân. Không nản chí, anh chuyển hướng sang đầu tư làm nấm sạch.

Trong quá trình tìm hiểu các mô hình kinh tế trên mạng, anh nhận thấy việc nuôi chồn hương khả quan. Đây là loài động vật có giá trị kinh tế cao và kỹ thuật nuôi không quá phức tạp.

Anh Sơn quyết định mua 2 cá thể chồn cái đang mang bầu từ một trại nuôi chồn hương hợp pháp tại tỉnh Quảng Ngãi về nuôi thử nghiệm.

"Lúc chồn mẹ đẻ con, tự nhiên tôi thấy phấn khởi. Sau một thời gian nuôi, chồn con phát triển rất tốt nên tôi quyết định đầu tư chuồng trại, mua thêm 6 con trưởng thành (4 cái, 2 đực) để nhân đàn", anh Sơn chia sẻ.

Theo anh Sơn, chồn hương dễ chăm sóc và hiệu quả kinh tế khá cao (Ảnh: Hùng Sương).

Nhờ tuân thủ quy trình chăm sóc được chủ cơ sở cung ứng giống truyền đạt và kinh nghiệm tự học hỏi, chỉ sau 1 năm, anh Sơn đã cho 4 chồn mẹ sinh sản ra được 30 cá thể mới, với tỷ lệ hao hụt không đáng kể.

Hiện tại, trang trại của anh Sơn có 4 khu nuôi, với tổng cộng gần 200 con chồn, trong đó có khoảng 40 cá thể sinh sản. Trung bình mỗi năm, anh xuất bán khoảng 50 cặp chồn giống và 20-30 con chồn thương phẩm.

Giá chồn giống khoảng 2 tháng tuổi dao động 8-10 triệu đồng/cặp, chồn trưởng thành từ 30-35 triệu đồng/cặp. Chồn thịt được tiêu thụ với giá 1,3-1,5 triệu đồng/kg, chủ yếu cung cấp cho các đầu mối và chủ tàu sau những chuyến biển bội thu.

Anh Sơn cho biết, chồn là loài vật dễ nuôi nhưng để chồn sinh trưởng tốt, chuồng nuôi phải thông thoáng, sạch sẽ. Thức ăn cho chồn phải sạch, đặc biệt là nguồn thức ăn tươi như cá.

Để giảm chi phí và chủ động nguồn thức ăn, anh Sơn còn trồng chuối, đu đủ và nuôi thêm 3 hồ cá trê. Cá vừa xử lý thức ăn thừa, vừa tận dụng được nguồn phân thải của chồn, lại là nguồn đạm bổ sung trong giai đoạn chồn sinh sản.

Anh Sơn còn nuôi cá trê, tận dụng thức ăn thừa từ trại chồn (Ảnh: Hùng Sương).

Dù là động vật hoang dã, việc tiêm vaccine định kỳ và phun thuốc sát khuẩn chuồng nuôi hàng tuần là rất quan trọng để loại trừ các mầm bệnh. Nhờ tuân thủ quy trình, đàn chồn của anh rất ít xảy ra dịch bệnh, sinh trưởng phát triển khá tốt.

Không chỉ chú trọng kỹ thuật nuôi, anh Sơn còn chủ động liên kết với các cơ sở chăn nuôi động vật hoang dã hợp pháp trong và ngoài tỉnh để trao đổi con giống, chia sẻ kinh nghiệm và đảm bảo đầu ra.

"Dự kiến tới đây tôi sẽ đầu tư mở rộng trang trại để tăng đàn dự kiến lên khoảng 100 con chồn sinh sản. Tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật và cung cấp giống cho bà con muốn khởi nghiệp với mô hình này", anh Sơn chia sẻ.

Ông Võ Kim Phú, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hoài Nhơn, cho biết sau khi nhập xã, phường trên địa bàn có 3 trại nuôi chồn hương được cấp mã cơ sở hợp pháp, trong đó mô hình của anh Sơn là quy mô và hiệu quả nhất.

"Sắp tới, Hội sẽ phối hợp rà soát, hỗ trợ liên kết giữa các trại để đảm bảo đầu ra sản phẩm, đồng thời thúc đẩy mô hình nuôi chồn hương phát triển bền vững", ông Phú nói.