Cảnh sát vào cuộc vụ du khách lái mô tô náo loạn đường phố Nha Trang

Ngày 20/8, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một nam du khách người nước ngoài chạy mô tô phân khối lớn, liên tục lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô trên đường phố thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Clip này thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Đa số ý kiến lên án hành vi vi phạm luật giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường của nam du khách. Người dân đề nghị lực lượng chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh.

Nam du khách người nước ngoài chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang (Ảnh: Cắt từ clip).

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh một du khách nước ngoài chạy xe lạng lách trên đường và đề nghị tổ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Vị này cũng cho hay, người nước ngoài muốn tham gia giao thông tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe quốc tế hợp lệ. Trường hợp không đủ điều kiện nhưng vẫn điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt từ 3 đến 7 triệu đồng.

Liên quan đến vụ người nước ngoài chạy xe ẩu, vào đầu tháng 8, tại đường Trần Phú (phường Nha Trang), K.A. (quốc tịch Nga) đã va chạm giao thông với một phụ nữ, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin, Trung tá N.T.G. thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang đến hiện trường trao đổi, giải thích với K.A.. Trong lúc nói chuyện, nam thanh niên người Nga bất ngờ dùng tay đấm vào mặt cán bộ cảnh sát gây thương tích.

Sau đó, đối tượng đã bị khống chế, bàn giao cho Công an phường Nha Trang đưa về trụ sở xử lý.

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, nồng độ cồn của K.A. là 0,644 mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với K.A. (SN 2006) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.