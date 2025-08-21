Nhà vệ sinh trường bẩn, hiệu trưởng cần xem lại năng lực

Vấn đề trên được ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, nêu ra tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới với khối giáo dục phổ thông của TPHCM.

Ông Hiếu cho rằng hai yếu tố then chốt cho năm học mới là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Với hơn 2,5 triệu học sinh và 3.500 trường học sau sáp nhập, TPHCM đang là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, tình trạng sửa chữa, xây dựng chậm trễ ở một số trường, ngay cả ở khu vực trung tâm, khi gần khai giảng vẫn còn 3 trường ngổn ngang vật liệu, sửa chữa là "không chấp nhận được".

Ông yêu cầu các trường khẩn trương rà soát, sửa chữa những hư hỏng như tường nứt, vôi bong tróc và đặc biệt là nhà vệ sinh.

"Nhà vệ sinh mà học trò không dám vào thì hiệu trưởng không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để xảy ra chuyện đó, hiệu trưởng nên xem lại năng lực và trách nhiệm của mình", giám đốc sở nói.

Cần xem lại năng lực hiệu trưởng nếu nhà vệ sinh của trường bẩn (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Theo ông, các hiệu trưởng cần chủ động tìm giải pháp, có thể kêu gọi mạnh thường quân hoặc phụ huynh đóng góp, thay vì chỉ than phiền về việc thiếu kinh phí.

Ông cũng cho biết Thành ủy TPHCM rất quan tâm đến vấn đề này và đề xuất thành lập tổ giám sát có sự tham gia của phụ huynh.

Kết luận, ông Hiếu cho rằng những vấn đề tưởng chừng nhỏ như nhà vệ sinh bẩn, trường lớp chưa đảm bảo lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục và yêu cầu các trường phải tập trung tìm hướng giải quyết thay vì than vãn.

Bà Lâm Hồng Lãm Thuý, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông cho biết, bước sang năm học 2025-2026, ngành giáo dục TPHCM xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Việc tổ chức dạy học sẽ theo hướng khoa học, hợp lý, phù hợp tâm sinh lý học sinh, chú trọng phát triển năng lực thay vì chỉ truyền đạt kiến thức. Thành phố đặt mục tiêu mở rộng dạy học 2 buổi/ngày ở những nơi đủ điều kiện, góp phần giảm áp lực học thêm, dạy thêm không đúng quy định.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, theo Kết luận 91 của Bộ Chính trị và Nghị định 222/2025/NĐ-CP.

Ngành giáo dục TPHCM sẽ tập trung vào việc chuẩn hóa giáo viên tiếng Anh, tăng cường hợp tác để thu hút giáo viên bản ngữ, đầu tư cơ sở vật chất, học liệu, tạo môi trường song ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Năm học trước, Dân trí cũng đã có loạt bài phản ánh về tình trạng nhà vệ sinh chưa sạch sẽ tại một số trường học ở TPHCM khiến học sinh “nhịn" đi vệ sinh. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý và sức khoẻ của các em.

Khánh Ly