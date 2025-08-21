Chi tiết hướng di chuyển các khối diễu binh buổi tổng hợp luyện tối 21/8

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.

Trước đó, Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần 1 vào 20h ngày 21/8; tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.

Dựa trên kế hoạch hợp luyện, người dân có thể xem các khối đi bộ bao gồm Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, Khối Nghi trượng, các khối quần chúng, văn hóa, thể thao... trong buổi tổng hợp luyện lần 1, bắt đầu lúc 20h ngày 21/8.

Dưới đây là các khu vực và tuyến đường người dân có thể theo dõi:

Khu vực tập kết (trước 20h): Đây là nơi các khối tập trung, chỉnh đốn hàng ngũ trước giờ diễu hành.

Khối Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an, Quân đội nước ngoài: Tập kết tại khu vực đầu đường Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng.

Khối diễu hành quần chúng, Văn hóa, Thể thao: Tập kết tại đường Quán Thánh.

Các lực lượng tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành dịp 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuyến đường diễu hành chính:

Tất cả các khối đi bộ sẽ diễu hành qua trục đường chính trước Lễ đài Quảng trường Ba Đình, chủ yếu là đường Hùng Vương. Đây là địa điểm lý tưởng để xem toàn bộ các khối.

Các tuyến đường sau khi chia khối:

Sau khi đi qua lễ đài, các khối đi bộ sẽ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương và tách ra theo 3 tuyến đường khác nhau (khối quân đội nước ngoài không tách khối):

Tuyến 1 (rẽ phải): Đi theo lộ trình Đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai. Điểm kết thúc tại đường Văn Cao và Cung thể thao Quần Ngựa.

Tuyến 2 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền. Điểm kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8.

Tuyến 3 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn. Điểm kết thúc tại Công viên Thống Nhất.

Khối Nghi trượng: Sau khi đi qua lễ đài, Khối Nghi trượng sẽ chia thành các hướng khác nhau.

Phần xe Nghi trượng: Các xe Nghi trượng sẽ rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong và về vị trí tập kết tại đường Ông Ích Khiêm.

Phần khối cờ Đảng và cờ Tổ quốc: Khối cờ sẽ đi đến cuối đường Hùng Vương rồi tách thành 2 tuyến:

Tuyến 1 (rẽ phải): Đi theo lộ trình Đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai (về Cung thể thao Quần Ngựa).

Tuyến 2 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền (về Quảng trường Cách mạng Tháng 8) .

Trước khi tách đoàn, toàn bộ Khối Nghi trượng sẽ diễu hành trên trục đường chính qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình. Các khu vực đường Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập là những vị trí người dân có thể quan sát rõ nhất.