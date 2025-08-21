Áp lực của Novak Djokovic trước thềm US Open 2025

US Open 2025 diễn ra tại New York (Mỹ) từ ngày 24/8 đến 7/9 và đây là Grand Slam cuối cùng trong năm. Jannik Sinner và Carlos Alcaraz là ứng cử viên vô địch hàng đầu, trong khi Novak Djokovic bị hoài nghi về cơ hội tiến xa.

Djokovic bị hoài nghi về cơ hội tiến xa ở US Open 2025 (Ảnh: Getty).

HLV Rick Macci (người từng huấn luyện Serena Williams và Maria Sharapova) đưa ra lời khuyên với Djokovic: “Djokovic có thể vô địch US Open, vì cậu ấy vẫn còn tham vọng, nhưng phải chắc chắn không chơi những trận kéo dài 4, 5 tiếng để tránh bị hao tổn về thể lực.

Nếu nhánh đấu thuận lợi, hoặc Alcaraz hay Sinner gặp sự cố, cục diện sẽ thay đổi với Djokovic. Nhưng nếu Nole phải vượt qua cả hai đối thủ này sau những trận căng thẳng, đó sẽ là hành trình không hề dễ dàng”.

Với việc là hạt giống số 7 ở US Open 2025, Djokovic có thể phải đối mặt với Sinner hoặc Alcaraz ngay từ tứ kết. Hai ngôi sao trẻ này giành 7 Grand Slam gần đây nhất và thống trị quần vợt thế giới trong hai năm qua.

Novak Djokovic thi đấu không hề tệ trong năm 2025, khi anh hoàn tất danh hiệu ATP thứ 100 ở Geneva Open và giành quyền vào bán kết Australian Open, Roland Garros, Wimbledon. Nole loại Alcaraz ở tứ kết Australian Open 2025, nhưng anh thua Sinner ở bán kết Roland Garros và Wimbledon.

Tay vợt người Serbia đánh cặp với Danilovic và thua Medvedev - Andreeva ở vòng đầu tiên nội dung đôi nam nữ US Open 2025 ngày 20/8.

Djokovic đang hứng chịu sức ép lớn từ báo giới quê nhà, sau khi có tin anh và gia đình muốn chuyển sang Hy Lạp. Căng thẳng xuất hiện từ đầu tháng 8, khi Djokovic đưa giải đấu ATP 250 Belgrade Open từ Serbia sang Hy Lạp.

Novak Djokovic đang nhận sự chỉ trích nặng nề từ báo giới Serbia (Ảnh: Reuters).

Sự kiện này chuyển tới nhà thi đấu đa năng OAKA tại Athens (Hy Lạp), đồng thời được đổi tên thành Hellenic Championship và khởi tranh vào ngày 2/11.

Tờ Serbia Informer bình luận vào ngày 20/8: “Một kẻ yêu nước giả tạo, người đã tự coi bản thân là biểu tượng của Serbia trong nhiều năm rồi giờ chạy trốn sang Hy Lạp”.

Djokovic thời gian qua thường xuyên có những hành động thể hiện sự thân thiết với Hy Lạp, như ăn tối với Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis hay tìm nhà ở phía Bắc ngoại ô thủ đô Athens. Báo chí Hy Lạp còn khẳng định Djokovic và vợ Jelena cũng đang xem xét một số trường học cho hai người con ở khu vực này.