Đêm trắng của những phạm nhân trước ngày đặc xá

(Dân trí) - Suốt đêm, Nguyễn Văn K. không thể ngủ được vì hồi hộp. Gặp lại vợ trước cổng trại giam, người đàn ông từng là tài xế đường dài không kìm được vui sướng, dang vòng tay ôm vợ siết chặt...

Sáng 1/9, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 6 phạm nhân đang thi hành án tại đây.

Đặc xá nhân dịp 2/9 hàng năm là một chủ trương lớn, khẳng định chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội đang bị kết án phạt tù, qua đó, khuyến khích họ tích cực học tập, lao động, cải tạo để được hưởng đặc xá, phấn đấu trở thành người có ích trong xã hội; động viên những người chưa được hưởng đặc xá lần này yên tâm cải tạo, phấn đấu, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng trong những đợt đặc xá tiếp theo.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới phạm nhân. Các phạm nhân được đặc xá lần này đều có thành tích vượt trội trong quá trình lao động, cải tạo, chấp hành tốt nội quy, quy định nơi giam giữ...

Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng những phạm nhân được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9. "Việc xét, đề nghị đặc xá của Trại tạm giam đã được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ, chính xác, đúng điều kiện, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương, đảm bảo công khai, minh bạch, công tâm, công bằng, dân chủ ngay từ các đội phạm nhân", Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An khẳng định.

6 phạm nhân được đặc xá lần này có mức án từ 12-60 tháng, với các tội: Hủy hoại rừng; Buôn bán hàng cấm; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ảnh là cán bộ Trại tạm giam phát tiền đi đường cho những người vừa được đặc xá.

Ngoài giấy chứng nhận đặc xá, tiền đi đường, hoàn trả tiền lưu ký còn thừa, những người được đặc xá còn được trao căn cước công dân trước khi rời trại giam.

Với tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", Nguyễn Văn K. (quê Hưng Yên) bị tuyên phạt 5 năm tù. Với nỗ lực lao động, cải tạo, K. được giảm án 3 tháng tù, nay được đặc xá, ra tù trước thời hạn 24 tháng. Ngày rời trại giam, K. được Ban giám thị và cán bộ trại tặng một bộ quần áo mới như món quà động viên, chúc mừng và mong anh sớm rũ bỏ được quá khứ, hòa nhập với cuộc sống mới. "Vui lắm, suốt đêm qua hồi hộp không ngủ được vì sắp được về với vợ và các con", tài xế đường dài này tâm sự.

Sau khi hoàn tất cả thủ tục, những người vừa nhận quyết định đặc xá được cán bộ phân trại dẫn ra cổng, bàn giao cho gia đình. Nguyễn Văn H. (thứ 2 từ phải qua, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) phải nhận 12 tháng tù giam cho hành vi mua bán trái phép 12kg pháo nổ. Nhờ cải tạo tốt, anh H. được đặc xá 1 tháng 18 ngày tù. "Một cái Tết xa nhà và hơn 10 tháng ở tù, tôi thấm thía hơn cái giá mà bản thân phải trả cho lòng tham và sự thiếu hiểu biết của mình", anh H. chia sẻ và không quên gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, động viên của Ban giám thị, cán bộ quản giáo trong thời gian thi hành án tại đây.

Niềm vui của những người được đặc xá khi gặp lại người thân của mình. Hơn bao giờ hết, họ thấm thía những được - mất để biết quý trọng tình thân, quý trọng sự tự do, từ đó vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Áp lực cuộc sống và sự thiếu hiểu biết nên Võ Văn S. (quê Con Cuông, Nghệ An) phải lĩnh 12 tháng tù về tội "Hủy hoại rừng". Ngày đi thi hành án, vợ S. mới mang bầu, một mình chăm sóc 3 đứa nhỏ. Thương vợ, thương con và cảm giác tội lỗi khi vô tình đẩy cả gia đình vào khó khăn, thiếu thốn là động lực để S. nỗ lực lao động, cải tạo. Kết quả, người đàn ông này được đặc xá tha tù trước thời hạn gần 4 tháng. "Tôi cứ nghĩ là thời gian này vợ đã sinh con, không thể đến đón mình được. Gặp lại vợ, gặp lại các con, hạnh phúc lắm", S. bế bổng từng đứa con, thơm vào má chúng rồi dắt nhau rời cổng trại giam. "Đi một lần thôi, giờ về gắng làm lụng, kiếm tiền chính đáng để nuôi vợ con", ông bố trẻ trải lòng.