Bộ Công an bàn giao 2.000 căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá

Ngày 1/9, các cơ sở giam giữ trên toàn quốc sẽ trao giấy chứng nhận đặc xá năm 2022 theo quyết định của Chủ tịch nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10 - Bộ Công an) chỉ đạo công an các địa phương trên toàn quốc thực hiện cập nhật dữ liệu dân cư, đăng ký, quản lý cư trú và thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) nhằm hỗ trợ các phạm nhân sau khi được đặc xá về có giấy tờ tùy thân, sớm hòa nhập cộng đồng.

Chụp ảnh làm hồ sơ căn cước công dân cho phạm nhân được đặc xá dịp 2/9. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Đến nay, C06 đã bàn giao cho C10 trên 2.000 thẻ CCCD gắn chip để gửi về 289 cơ sở giam giữ trên toàn quốc trả cho các phạm nhân đặc xá năm 2022 vào ngày hôm nay.

Trước đó, tại nhiều địa phương, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị chức năng thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho người được đặc xá trong dịp 2/9 tới.