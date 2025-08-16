Phạt nữ tài xế lái ô tô đi sai làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chiều 16/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 1 C08 vừa lập biên bản xử phạt chị V.T.T.T. (SN 1991, quê Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô đi không đúng làn đường (đi sang làn đường ngược chiều) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hình ảnh chiếc ô tô do chị T. điều khiển đi sai làn đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đó, chị T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, lúc 9h30 cùng ngày, tại km168 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ô tô biển số 24A-223.xx do chị T. điều khiển đã có hành vi đi không đúng làn đường quy định (đi sang làn ngược chiều), ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông.

Sau khi xác minh làm rõ vụ việc, Đội 1 đã lập biên bản xử phạt chị T..

C08 khuyến cáo các tài xế cần tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định về làn đường, tốc độ, khoảng cách khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.