Hà Nội: Ô tô BMW bốc cháy ngùn ngụt trên phố Ngô Quyền

Tối 16/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 19h20 cùng ngày, tại nút giao Hai Bà Trưng - Ngô Quyền (phường Cửa Nam, Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô.

Theo cảnh sát, vào thời gian trên, tài xế N.T.H. (23 tuổi) điều khiển ô tô nhãn hiệu BMW BKS 30F-783.xx di chuyển trên phố Ngô Quyền, khi tới đoạn trước số 25 thì tài xế phát hiện ô tô bốc khói nên đã lái xe đi lên vỉa hè để xử lý.

Chiếc ô tô nhãn hiệu BMW bốc cháy ngùn ngụt trên phố (Ảnh: Công an cung cấp).

"Tuy nhiên chiếc xe bốc khói rồi bùng lửa quá nhanh khiến tài xế và những người xung quanh không kịp dập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu xe, khói đen cuồn cuộn khiến cả khu vực náo loạn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hỏa hoạn khiến chiếc ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn", vị chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết.

Chiếc ô tô bị cháy còn khung xe (Ảnh: Trần Mạnh).

Sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh vội vàng hô hoán, tìm cách hỗ trợ dập lửa, đồng thời báo tin cho lực lượng cảnh sát PCCC. Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH cùng Đội CSGT đường bộ số 1 cử cán bộ tới hiện trường dập lửa và phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.